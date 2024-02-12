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中國
2024-02-12 14:00:00

搭車不無聊！內地旅遊列車提供「麻將車廂」　讓乘客一路「打到站」

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近日在小紅書上，有部落客發文寫下「返鄉途中把麻將搓起」，引發網友熱議，從照片中可以看到，車廂裡放了電動麻將桌，旁邊還有大面積的車窗，採光良好。

記者鄒慈芸／綜合報導

搭乘長途列車時，旅客不免會感到無聊，內地有鐵路推出了全新服務「麻雀車廂」，讓旅客可以在乘車時「打兩圈」。

近日在小紅書上，有部落客發文寫下「返鄉途中把麻將搓起」，引發網友熱議，從照片中可以看到，車廂裡放了電動麻雀桌，旁邊還有大面積的車窗，採光良好。

消息曝光後，不少大陸民眾都興致勃勃，還有人表示「有這車我能從漠河坐到三亞」「愛打麻將的聚一起，就不會有人嫌吵了」「這是坐車順便交朋友啊」。

不過事實上這並不是春運列車，而是四川成都鐵路國際商旅集團有限公司（成鐵商旅）推出的「熊貓專列」，屬於旅遊列車，不參加春運行列。

「熊貓專列」僅供旅遊用，不加入春運行列。（圖／翻攝西南鐵路微信公眾號）

成鐵商旅客服說明，在「熊貓專列」上，確實可以打麻雀，但列車是旅遊專列，在2月份只有一班車，是11日從成都發車，前往西昌的4形成，成人票價為每人1,680元人民幣起跳。

而麻雀桌也非無限量供應，整輛列車上僅有3台自動麻雀桌，想要打麻將的旅客，要提前向列車原預約，使用費不超過400元人民幣。

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熊貓專列以「貓熊」作為設計主題，車身內外裝飾都暗藏許多「貓熊」元素，列車包含3列軟臥車廂、10列硬臥車廂、1列餐車、1列多功能娛樂車廂、1列宿營車廂和1列發電車廂。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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