搶人才｜廣州6名科研人才獲發首批「往來港澳人才簽注」

粵港澳大灣區內地城市試點昨日(20日)起，實施往來港澳人才簽注政策。綜合內媒報道，廣州南沙有6名科研類人才，獲發廣州首批往來港澳人才簽注，東莞亦同簽發首張人才簽注。
姬婧：可有更充裕時間交流科研成果
內媒《科技日報》報道指，廣州首批6名科研人才之一的姬婧，是廣州先進技術研究所副研究員，經常往來於港澳兩地。姬婧表示，「以往辦理一次簽證只能單程去一次香港，且停留時間只有7天，這對於很多科研項目的交流和調研都無法深入。」她續指，如今有了人才簽注，時間更充裕，可以深入地交流科研成果和想法。
呂鍵：為加強業務溝通提供便利
而在昨日，《東莞時間網》報道指，居於東莞的呂鍵，亦拿到當區首張往來港澳人才簽注。呂鍵畢業於清華大學力學系，2013年創立一家科技公司並擔任董事長，經常往來香港及澳門。他表示：「一般情況下，簽注有效期不超過1年，每次停留不超過7天，耗時又繁瑣，有時還誤事。」而往來港澳人才簽注，每次則可於港澳地區停留30天，為科研訪學、加強業務溝通提供便利。
根據政策，在粵港澳大灣區工作的內地6類人才，可以申辦往來港澳人才簽注。其中傑出人才，可以申辦有效期5年的人才簽注；科研、文教、衛健人才，可以申辦有效期3年的人才簽注；法律、其他類人才，可以申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期內，可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。