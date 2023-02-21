搶人才｜廣州6名科研人才獲發首批「往來港澳人才簽注」

粵港澳大灣區內地城市試點昨日(20日)起，實施往來港澳人才簽注政策。綜合內媒報道，廣州南沙有6名科研類人才，獲發廣州首批往來港澳人才簽注，東莞亦同簽發首張人才簽注。

姬婧：可有更充裕時間交流科研成果

內媒《科技日報》報道指，廣州首批6名科研人才之一的姬婧，是廣州先進技術研究所副研究員，經常往來於港澳兩地。姬婧表示，「以往辦理一次簽證只能單程去一次香港，且停留時間只有7天，這對於很多科研項目的交流和調研都無法深入。」她續指，如今有了人才簽注，時間更充裕，可以深入地交流科研成果和想法。