摩羯颱風襲海南島　一排風力發電機倒塌估損失6000萬元人民幣

被稱為中國史上「最強秋颱」的魔羯颱風，對海南島造成嚴重災情，已知造成4死95傷。而颱風登陸地文昌市沿海的風力發電場，更有多部風力發電機組遭強風吹斷。對此，專家也分析了風力發電機倒塌的原因。
專家：機組抗颱風策略無法運行
根據《每日經濟新聞》等陸媒，魔羯颱風重創中國海南，全省19個市縣52.61萬人受災，因災死亡4人，受傷95人。初步估計「魔羯」造成的經濟損失遠超2014年的強颱「雷馬遜」。
位於木蘭灣沿海的風電場，有至少6部的風力發電機倒塌折斷。公開資料顯示，這些風力發電機組屬於華能海南公司。據了解，華能文昌風電廠正在進行「以大代小」增容改造項目。項目招標風機規格為「50年一遇最大風速為50公尺/秒」，規格低於「摩羯」登陸時中心附近最大風力。
對於在風力因素之外，可能導致機組折斷的原因，世界風能協會副主席、中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩表示，倒塌的機組還在施工中。主要原因可能是還沒有通電，機組抗颱風策略無法運行。
損失至少達6000萬元人民幣
關於「摩羯」過境釀成的損失情況，有記者致電華能海南公司，但對方接線人員拒回應稱，「我不是新聞發言人，請不要找我」。
報導綜合上半年與近期價格推斷，每台6.25MW陸上風機價格均超過1千萬元人民幣。斷折6部以上，損失至少達6000萬元人民幣。
秦海岩總結，「這次真是天災，沒辦法。一是這次颱風太厲害，是歷史上也少見的極強颱風。二是機組還在施工中，沒有正式投運，也是主要原因」。報導稱，可以看出，一方面「摩羯」中心恰好在海南文昌登陸，且中心風力超過風機設計值。另一方面，由於尚未完工，風機並未帶電，因此只能在未帶電情況下進行偏航、變槳等操作。
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