摩羯颱風襲海南島　一排風力發電機倒塌估損失6000萬元人民幣

被稱為中國史上「最強秋颱」的魔羯颱風，對海南島造成嚴重災情，已知造成4死95傷。而颱風登陸地文昌市沿海的風力發電場，更有多部風力發電機組遭強風吹斷。對此，專家也分析了風力發電機倒塌的原因。

專家：機組抗颱風策略無法運行

根據《每日經濟新聞》等陸媒，魔羯颱風重創中國海南，全省19個市縣52.61萬人受災，因災死亡4人，受傷95人。初步估計「魔羯」造成的經濟損失遠超2014年的強颱「雷馬遜」。

位於木蘭灣沿海的風電場，有至少6部的風力發電機倒塌折斷。公開資料顯示，這些風力發電機組屬於華能海南公司。據了解，華能文昌風電廠正在進行「以大代小」增容改造項目。項目招標風機規格為「50年一遇最大風速為50公尺/秒」，規格低於「摩羯」登陸時中心附近最大風力。

對於在風力因素之外，可能導致機組折斷的原因，世界風能協會副主席、中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩表示，倒塌的機組還在施工中。主要原因可能是還沒有通電，機組抗颱風策略無法運行。