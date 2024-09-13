摩羯颱風｜後遺症洪水襲廣西多地　南寧網紅小黃鴨「泡湯」

繼颱風摩羯重創中國海南、廣東兩省和越南之後，近日，廣西南寧市邕江多河段水位暴漲，部分地區出現洪水倒灌，當地官方正組織開展救援工作。
據《廣西日報》報道，颱風摩羯過境後，受上游來水及區間降雨影響，廣西南寧市邕江近日水位暴漲，多河段出現超警洪水，廣西水文中心已發布洪水橙色預警並持續生效。
為高約10米的景觀裝置
據報道，11日，受南寧市江南區邕江河段水位上漲洪水倒灌影響，當地省道311線、514線部分路段被水淹沒。當晚，南寧市宣布對邕江大橋全段實施臨時交通管制措施，需過江車輛和行人需繞行周邊其他橋樑。
有當地網友在社交平台分享災情，照片顯示當地著名的網紅「小黃鴨」也在洪水中倒下。據當地媒體《南國早報》4月報道，該黃色充氣鴨子為高約10米的景觀裝置，自今年4月起亮相南寧市邕江碼頭，是當地市民打卡拍照的好去處，如今卻慘變「泡湯」。
邕江水位高達76.2米
據報道，12日上午9點，廣西首府南寧市的邕江水位高達76.2米，逼近2001年實測最高水位。網傳畫面顯示，邕江兩岸的親水步道、綠化等設施淹，官方呼籲市民遊客不要在江邊逗留、觀水、戲水。
據《廣西日報》12日下午報道，受颱風摩羯殘餘雲系持續影響，廣西省郁江、左江及支流明江等多條河水位超警，沿岸的崇左、南寧、貴港等市部份受災，防洪形勢嚴峻。目前，廣西應急管理廳正在組織人員，開展應急救援物資準備及調撥工作。
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