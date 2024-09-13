摩羯颱風｜後遺症洪水襲廣西多地　南寧網紅小黃鴨「泡湯」

有當地網友在社交平台分享災情，照片顯示當地著名的網紅「小黃鴨」也在洪水中倒下。據當地媒體《南國早報》4月報道，該黃色充氣鴨子為高約10米的景觀裝置，自今年4月起亮相南寧市邕江碼頭，是當地市民打卡拍照的好去處，如今卻慘變「泡湯」。