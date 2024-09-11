摩羯颱風｜海南省損失逾850億　設港元美元賬戶募捐承諾接受監督

颱風「摩羯」吹襲海南島，導致最少4死95傷，逾百萬人受災，估計經濟損失達780億人民幣（約854億港元）。(新華社)

颱風「摩羯」上周吹襲海南島，導致最少4死95傷，逾百萬人受災，估計經濟損失達780億人民幣（約854億港元）。海南省昨日（10日）發表公告，表示將由財政廳接收政府捐款，並由海南省紅十字會和慈善總會接收社會捐贈，會設立人民幣、港元和美元賬戶接收。公告同時表示災區缺乏發電機等物資，承諾嚴守國家法律法規，接受社會各界監督。

海南省防災減災救災委員會發表公告，稱「摩羯」造成的受災程度深、波及範圍廣、災害損失大，單是海口、文昌、澄邁和臨高4個市縣的初步直接經濟損失已逾780億元人民幣。公告就外界捐款表示衷心感謝，並公佈收款方法，其中政府捐款由海南省財政廳透過國家金庫接收，公眾捐款則分人民幣、港元和美元賬戶，海南省紅十字會將透過工商銀行戶口接收人民幣捐款，海南省慈善總會則在招商銀行設立人民幣、港元和美元賬戶收款。

災區缺乏發電機LED燈

物資接收方面，公告提到災區缺乏抓木機、發電機、水泵、油鋸、電鋸、可移動儲能設備、長續航力LED燈，會由海南省紅十字會和海南省慈善總會接收以上物品，但其他物資暫不接受。

海南省當局承諾會嚴格遵守國家法律法規，管理社會捐贈款項和物品的使用，及時公開相關訊息接受各界監督，強調將格外珍惜和感謝社會各界和廣大愛心人士的慷慨捐贈。

文昌市是此次颱風登陸地，受災最為嚴重。文昌市民政局、文昌市慈善總會發佈公告，公佈銀行轉賬捐贈、專用微信二維碼捐贈、線下捐款捐物三種賑災募捐方式。接收的捐贈物資、資金將全部用於災後重建，並依法依規公佈捐贈物款接收和分配情況，接受社會監督。