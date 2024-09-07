摩羯｜中國有紀錄以來最強秋颱 衛星雲圖曾現「骷髏頭」

摩羯颱風6日下午4時20分在海南文昌沿海登陸，目前當地已出現大暴雨伴隨強風，部分市縣傳出停電情況。中央氣象台表示，摩羯成為中國有紀錄以來最強秋颱。

最大風力每秒62米

中央氣象台在官方微博發文稱，今年第11號颱風摩羯的中心已於6日下午4時20分前後，在海南省文昌沿海登陸，登陸時為超強颱風級，中心附近最大風力17級以上（62米/秒），中心最低氣壓為915百帕。中央氣象台又指， 颱風摩羯成為登陸中國的最強秋颱。

根據官方《新華網》，目前海南大部地區已出現大暴雨，部分鄉鎮有特大暴雨。海南北半部陸地伴有13級至16級大風，街道綠化樹木出現倒塌，部分市縣已出現成片停電的情況。