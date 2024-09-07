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中國
2024-09-07 10:45:44

摩羯｜中國有紀錄以來最強秋颱　衛星雲圖曾現「骷髏頭」

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摩羯｜中國有紀錄以來最強秋颱　衛星雲圖曾現「骷髏頭」

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摩羯颱風6日下午4時20分在海南文昌沿海登陸，目前當地已出現大暴雨伴隨強風，部分市縣傳出停電情況。中央氣象台表示，摩羯成為中國有紀錄以來最強秋颱。

最大風力每秒62米

中央氣象台在官方微博發文稱，今年第11號颱風摩羯的中心已於6日下午4時20分前後，在海南省文昌沿海登陸，登陸時為超強颱風級，中心附近最大風力17級以上（62米/秒），中心最低氣壓為915百帕。中央氣象台又指， 颱風摩羯成為登陸中國的最強秋颱。

根據官方《新華網》，目前海南大部地區已出現大暴雨，部分鄉鎮有特大暴雨。海南北半部陸地伴有13級至16級大風，街道綠化樹木出現倒塌，部分市縣已出現成片停電的情況。

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摩羯｜天文台最新一篇《天氣隨筆》表示，摩羯是有記錄以來，南海區域第二強熱帶氣旋。(陳奕釗攝) 本港時間9月5日晚上10時的雷達圖像，摩羯的強雨帶正影響香港。(天文台網頁圖) 在9月5日，「下投式探空儀」在摩羯中心附近錄得近地面風速超過每小時160公里(橙圈標示)。(天文台網頁圖片)

海南提前轉移近42萬人

海口市氣象台預計，摩羯將繼續向西偏北方向移動，先後穿過文昌、海口、澄邁、臨高等市縣後，於6日下半夜至7日淩晨進入北部灣海面。今日稍早，海口市氣象台發布了一張氣象衛星雲圖寫道，「大家看看這像甚麽，『骷髏』現形咯」，該張衛星雲圖中的颱風宛如一顆「骷髏」。

為因應來勢洶洶的摩羯，海南全省已提前轉移近42萬人。全省3萬4707艘涉漁船舶已全部進港或機動避風，7萬8261人已全部轉移上岸。全省33個水工項目138艘施工船舶和5個在建風電平台已全部停工撤離。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

摩羯｜有市民在公園冒風前行。(陳奕釗攝) 摩羯｜昨晚有市民在尖東追風，感受風力。(鍾式明攝) 摩羯｜昨晚有市民在尖東追風，感受風力。(鍾式明攝) 摩羯｜昨晚有市民在尖東追風，感受風力。(鍾式明攝) 摩羯｜維港兩岸不時湧起海浪。(陳奕釗攝) 摩羯｜有市民在岸邊拍照。(陳奕釗攝) 摩羯｜有大樹被強風吹倒。(陳奕釗攝) 摩羯｜打風期間，有市民在岸邊遛狗。(陳奕釗攝) 摩羯｜8號風球期間，有掛在鐵柱上的街燈被風吹跌。(陳奕釗攝) 摩羯｜尖沙咀有商廈棚架遭強風吹襲搖晃，搖搖欲墜。(陳奕釗攝)

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