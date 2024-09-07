摩羯｜二次登陸襲海南廣東　掀6米海浪捲起兩噸巨石

摩羯颱風分別於6日16時20分、22時20分二次登陸海南文昌與廣東徐聞，為中國氣象有紀錄以來最強秋颱，海邊風力達到9級，不只掀起海浪沖走2噸巨石，逼得記者狼狽「抱團」直播。
影片中，官方《新華社》記者在海南文昌鋪前鎮進行颱風連線，強勁風勢將人吹得東倒西歪，儘管身旁還有同事將之緊緊抱住，但似乎還是難敵颱風威力，站都站不穩、講起話來也十分吃力，鏡頭更是被雨水澆淋一片模糊。
摩天輪車廂吹得不斷轉圈
綜合內媒報道，16時20分前後，「摩羯」（超強颱風級）在海南文昌翁田鎮沿海地區登陸，登陸時中心附近最大風力17級以上（62米/秒）。不只是中國有紀錄以來最強秋颱，也是繼2014年第9號颱風「雷馬遜」之後最強颱風。
下午海口開始出現狂風暴雨，多處樹木倒伏、斷枝。6日21時，「摩羯」中心位置離開海口，進入瓊州海峽。海口、文昌、儋州、雷州等地仍在十級風圈內。在大風影響下，不少網友反映高層建築晃動明顯，屋頂窗戶被掀起，還有遊樂園摩天輪車廂被狂風吹得不斷轉圈圈。
徐聞縣轉移85,000多人
其中心又於22時20分前後在廣東省徐聞縣角尾鄉登陸，登陸時中心附近最大風力有17級（58米/秒），中心最低氣壓925百帕。受颱風「摩羯」影響，廣東徐聞海邊風力約有9級，海浪最高超過6米，掀起的海浪，將2噸重的擋浪石，直接沖到海堤之上。
由於「摩羯」來勢洶洶，破壞力強勁，海南啟動Ⅰ級應急回應，截至6日上午11時，全省已完成人員轉移逾41萬；截至6日傍晚，廣東徐聞縣則安全轉移民眾85,000多人。預計「摩羯」將於7日下午前後在中越交界一帶再次登陸，未來兩到三天將給海南、廣東、廣西等地，帶來極端強風雨。
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