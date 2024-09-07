摩羯｜二次登陸襲海南廣東　掀6米海浪捲起兩噸巨石

摩羯颱風分別於6日16時20分、22時20分二次登陸海南文昌與廣東徐聞，為中國氣象有紀錄以來最強秋颱，海邊風力達到9級，不只掀起海浪沖走2噸巨石，逼得記者狼狽「抱團」直播。

影片中，官方《新華社》記者在海南文昌鋪前鎮進行颱風連線，強勁風勢將人吹得東倒西歪，儘管身旁還有同事將之緊緊抱住，但似乎還是難敵颱風威力，站都站不穩、講起話來也十分吃力，鏡頭更是被雨水澆淋一片模糊。

摩天輪車廂吹得不斷轉圈

綜合內媒報道，16時20分前後，「摩羯」（超強颱風級）在海南文昌翁田鎮沿海地區登陸，登陸時中心附近最大風力17級以上（62米/秒）。不只是中國有紀錄以來最強秋颱，也是繼2014年第9號颱風「雷馬遜」之後最強颱風。