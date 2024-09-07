摩羯｜登陸內地後致大量用戶斷水斷電及房屋倒損　逾120萬人受災(多圖)

摩羯｜登陸內地後致大量用戶斷水斷電及房屋倒損，逾120萬人受災。(新華社)

超強颱風「摩羯」日後先後在海南、廣東登陸，造成嚴重災害，大量用戶電力、通訊中斷，部分房屋倒損。截至周六（9月7日）12時，災害已造成海南、廣東、廣西3省區122.7萬人不同程度受災，3人死亡、95人受傷。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，國家防總和有關地方要認真貫徹落實總書記重要指示精神，密切監視颱風動向，落實落細各項防禦措施，嚴防可能發生的重大次生災害，妥善做好轉移避險、人員安置等各項救災救助工作，最大程度減輕災害影響。

國家防總已派出工作小組

根據習近平指示和李強要求，國家防總已派出工作小組到海南、廣東一線指導救援處置工作，海南省、廣東省組織力量全力開展搶險救災，搶修恢復受損的電力、通信等基礎設施，妥善做好受災群眾生活保障。目前，部分用戶電力、通訊已恢復，各項工作正在進行中。