撤銀保監 建國家金融監督管理總局 中央國家機關各部削5%人手

十四屆全國人大一次會議第二次全體會議昨審議國務院機構改革方案(下稱「方案」)，國務委員兼國務院秘書長肖捷就方案作出說明，主要內容包括對中央國家機關各部門人員編制劃一精減5%；組建國家金融監督管理總局，不再保留僅成立5年的中國銀行保險監督管理委員會(中國銀保監會)，中國證券監督管理委員會(中證監)升格為國務院直屬機構，削減並重組中國人民銀行(人行)分支機搆等。

中央多次強調要「過緊日子」，財政部長劉昆日前更直言，政府過緊日子是應該長期堅持的方針政策，要將每一分錢都用在刀刃上、緊要處。方案提出，中央國家機關各部門人員編制，統一按照5%的比例進行精減，而收回的編制，主要用於加強重點領域和重要工作。

方案中較大動作的是金融監管體制改革，包括在中國銀保監會基礎上組建國家金融監督管理總局，作為國務院直屬機構，統一負責證券業以外的金融業監管，而人行對金融控股公司的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，以及中證監的投資者保護職責，均由該局負責，以強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，加強風險管理和防範處置，並依法查處違法違規行為；中證監則將統一負責企業債券發行審核工作，強化資本市場監管職責。

方案並提出深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，而地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。內地「界面新聞」引述不願具名分析人士指出，今次金融監管體制改革，有望解決多頭監管導致職能模糊的問題。