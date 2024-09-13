撫州多名城管圍毆店主被停職 場面如《食神》十八銅人(有片)

內地社交平台流傳影片，本月11日早上江西省撫州市東鄉區一間米粉店門前，多名身穿城管制服的人員，拳打腳踢圍毆已倒地的兩名店主夫妻，情景被指如周星馳電影《食神》中的少林十八銅人圍攻場面。內媒指多個部門聯合調查後，撫州市官方決定把參與打人的執法人員停職。 女店主被指先潑米粉 撫州市相關權威部門回應內媒，指事情起因是東鄉區孝崗鎮綜合行政執法隊工作人員與店主協商搬離事宜時，女店主先將一碗米粉潑到了一名工作人員身上，數名工作人員因此與店主爆肢體衝突，目前數名工作人員已被停職，傷者到醫院進行了驗傷，均為輕傷。

店主的親戚魏女士此前稱，妹妹和妹夫在租賃房子開米粉店，因房子被劃入拆遷區，執法人員不讓他們繼續營業，不過房東還沒有簽字。而且，事發當天做生意的食材也都準備好了，他們希望能將生意做完，但執法人員在路口守著，不讓顧客進入。魏女士妹夫拿起手機準備將現場情況拍給房東，結果手機遭搶奪，並發生被圍毆的事件。

多個部門聯合調查事件 網傳現場影片顯示，數名身穿藍色制服的工作人員將兩位市民圍住，拉扯中兩人被拽倒在地，倒地後仍受到眾人拳打腳踢。人群散開後，遭遇毆打的兩人躺在地上，其中一女子抱著另一位男子痛哭。

疑涉房屋拆遷問題 附近商戶李先生（化名）透露，確有城管打人發生。他稱當地正在開展房屋拆遷工作，小萬特色粉店店主一家的房屋為租賃，有關部門責令其限期搬離，因為店內設備損失的賠償事宜未能談攏，因此發生了矛盾和衝突。 9月11日下午，撫州市東鄉區城管局工作人員稱，該部門已關注到此事，「經調查，這些執法人員不是區裡的，可能是鄉鎮的執法人員，不歸屬局方管理。」東鄉區聯合調查組發布情況說明稱，針對網傳東鄉區孝崗鎮綜合行政執法隊工作人員與一商戶戶主發生肢體衝突一事，東鄉區高度重視，已成立由公安、城管等部門組成的聯合調查組展開調查。事件有關情況正在調查處理中，將根據調查情況依法依規予以處理。

