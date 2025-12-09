播出25年入健力士 長過《愛回家》 粵處境劇大結局成集體回憶

本港處境喜劇《愛回家》堪稱長壽劇，但仍及不上廣東一套打入健力士世界紀錄的處境劇《外來媳婦本地郎》。猶如廣東版《愛回家》、有25年歷史的《外》周日播出大結局，成為內地網上熱話。有觀眾對這套陪伴成長的劇集終於落幕，感到依依不捨，揚言要由第一集把逾4,330集從頭看一遍；也有人認為隨著主要演員陸續退出或離世，該劇是時候告一段落。

由廣東廣播電視台出品、採用邊拍邊播模式的粵語處景喜劇《外》，於2000年11月4日首播，其以廣州西關康家四子，以及來自不同地域的媳婦組成的大家庭為主線，透過日常生活趣事，展現南北文化及習俗差異。該劇於2023年以播出4,330集，擊敗印度某劇的3,500集，成為健力士「世界最長處境喜劇」。 去年12月《外》的集數在珠江頻道開始重播後，傳出該劇「變相停播」消息，但傳聞隨著拍攝繼續而不攻自破；及至今年4月，該劇的播出時間由每周4次縮減為每周兩次，又隨即引起網民猜測，當時劇組澄清未有「大結局」的打算。

演員生離死別 康家「人去樓空」 劇中角色的發展，也像人生般有生離死別。據報飾演康家成員的兩位演員退出，有傳涉及合約及劇本問題；也有飾演「康嬸」的演員因年紀大淡出，另有人移民或離世，令網民慨嘆康家人去樓空，「寧願在最好全家人最整齊的時候停播，感覺還沒那麼遺憾、糾結」。也有人認為劇集結束的部分原因，是粵語及電視文化式微。 網民擬由第一集從頭看 有觀眾對這套被稱為「下飯劇」、「青春的記憶」的處境劇結束大感不捨，「這部劇就像自己的老婆一樣，即使變老了，即使愈來愈不好看了，我依然會不離不棄，期待相伴一生」。不少網民指出，《外》早年關注民生及諷刺時弊，令不少人共鳴；有人表示會由第一集從頭觀看回味，指《外》的首500集是最好看的精華。