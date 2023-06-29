擁38萬粉絲抖音網紅煥兒 私密影片流出 崩潰承認：前男友拍的

記者陳怡伶／綜合報導 大陸抖音網紅「煥兒」其抖音帳號擁有逾38萬粉絲追蹤，人氣很高。近日卻傳出疑似她的全裸性愛影片外流，內容包括繫上狗鍊學狗爬、在公廁裸露等片段，讓粉絲相當震驚。對此，煥兒昨日(28日)承認，影片的女主角就是她，目前已經報警，她呼籲網民勿再轉傳影片，以免觸犯法例。

煥兒表明並非金主拍攝 長相精緻、身材姣好的煥兒，經常在抖音發布穿著古裝漢服的影片，吸引不少粉絲追蹤。近日卻因私密影片流出受到關注，有網民直指她是為了錢與金主發生關係。事件發生將近一星期後，煥兒昨日(28日)承認自己就是外流影片中的女主角，而影片是前男友所拍攝的，並非網路謠傳的金主。 煥兒透露，和前男友在大學時間認識及交往，戀情剛開始時很美好，之後對方卻開始要求拍攝各種奇怪影片，一開始雖然她拒絕，卻因此遭受男友冷暴力，最終因深愛對方而選擇妥協。