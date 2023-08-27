擁87萬粉絲男網紅遭妻子控訴家暴 直播囂張揚言「我玩的就是拋妻棄子」

大陸一名擁有87萬粉絲的男網紅王天緣，近日遭妻子控訴，指他不僅家暴，而且造謠，讓粉絲去網暴妻子及其家人，他更在直播中揚言：「我玩的就是拋妻棄子怎麼了」，因而引發爭議。不過，這名網紅於本月26日拍片否認家暴，反而表示自己才是受害者，雙方各執一詞。

綜合內地報道，王天緣在社交平台上擁有87萬粉絲，頗具名氣。他與妻子育有一名10個月大的小孩，二人正準備離婚。妻子在本月23日控訴自己遭到家暴，「他用拳頭打我、踹我、拿手機砸我，手上身上都是傷疤，頭髮也被揪掉一大把」。妻子表示，身為網紅的老公在直播中造謠，內容毫無證據，卻導致她和她的家人在網路上不斷受到攻擊。「他走的時候還把錢都帶走了，只留了兩千塊錢」。

網紅反口：其實我是受害者

王天緣近日在直播上表示：「現在我已經得勢，後面帶的也是4×4。罵我媽，他媽說我媽是農民，我就問一句話，要是有人指著你媽說你媽是農民，你拋妻棄子嗎？我玩的就是拋妻棄子！」

王天緣的岳父與岳母表示，二人戀愛到結婚再到現在，是她們一家人一步一步將王天緣扶持起來，現在女婿名氣大了，卻想把他們一腳踢開，令人心寒。目前妻子及其家人準備報警求助。

事件發生數日後，王天緣於本月26日拍片回應，「大家可能覺得我是施暴者，其實我是受害者」。他表示，事情的起因是自己母親被岳母罵是農民，還舉報了自己的岳父利用職務便利貪污受賄，並否認家暴。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章