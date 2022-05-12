擺洗車攤惹同行打壓 哈爾濱男為父出頭慘遭淋油燒死

曹男送院搶救約3小時後不治。官媒《中國新聞周刊》引述曹男胞妹稱，與父親趕到醫院時，見到哥哥身體大面積燒焦，但意識清楚，可以說話，「他說哥求你，給哥來口涼的雪碧」。曹女還為哥哥拍攝口述事發經過的短片。曹男表示，當日去找該名綽號「大河子」的同行理論，「他不聽，幾個人把我給架那……然後他兒子就往我身上倒汽油，我想跑，跑不了，他們就把火點著了」。曹男最後在片中呼喊，「警察同志救救我，一定要把壞蛋繩之於法啊」。

黑龍江哈爾濱道里區發生駭人聽聞的淋油燒人案，根據網上流傳死者家屬報案資料和死者臨死前口述短片，遇害姓曹男子的父親上周六在街頭擺洗車灘時，被附近同行驅趕，對方還聲稱「執法局的人是我常年花錢養著」，甚至叫來身穿制服、駕駛行政執法車的人，沒收曹父價值2,600元人民幣的洗車設備。事後曹父欲取回設備，卻完全打探不到下落。曹男遂於翌日去找該名同行，擬花錢「解決問題」，未料雙方一言不合，對方幾人就將曹男制服，再往其身上潑汽油、點火。

手腕被綁繩 現場曾有目擊者大叫報警

曹女又提到，哥哥手腕處綁有繩子，父親想把繩子剪開，但「我父親說繩子很難剪，上面有皮膚組織和被燒的衣服」。報道並引述在場目擊者指，當時聽到有人大叫，然後見起火冒煙，有人用洗車水槍滅火，「看到地下躺著個人，那時候還活著呢，他那個腿在動。當時現場有七八個人，有個女的一直喊報警報警」。

內媒指相關部門都未回應事件

報道指，記者多次致電相關部門，均未獲回應。內地新媒體「正觀新聞」記者根據曹女接獲「新發派出所」電話通知去醫院的細節，致電新發派出所查詢，對方最初表示「這不歸我們轄區管」，之後表示「不方便透露」，著其聯絡哈爾濱市公安局道里分局；道里分局方面則表示要聯繫哈爾濱市公安局宣傳處，惟哈爾濱市公安局電話無人接聽。另外，河南《大河報》今晚6時許引述曹女指已經報警，法醫昨日已驗屍，但剛剛又接到該名法醫電話，稱要重新驗屍。報道又指，多次聯絡負責此事的派出所，均未獲回應。

微博網民懷疑涉黑惡勢力 背後有保護傘

截至今晚6時許，昨起在微博出現的「哈爾濱洗車老闆被燒死」話題，閱讀量高達4.1億；最新的「哈爾濱洗車攤一男子燒傷身亡」，已衝上熱搜榜第一位。網民紛紛表示，「終於引起關注了」、「今日不為他們鳴不平，明日何人為我訴不公？」、「過去四天了吧？相關部門均未回應？」、「我不懂，如果是真的，那麼多人圍觀可以證實，有關部門為甚麼不管，都瘋了嗎」、「把人活活當街燒死了，跟中東那些極端組織有何區別？」。有網民更直指，「東北黑勢力是不是比較倡狂」、「掃黑除惡，掃的是沒後台的」、「有黑必有傘」。