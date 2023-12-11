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中國
2023-12-11 16:10:21

攝入20厘米闊門罅盜竊　網民震驚：識軟骨功(有片)

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攝入20厘米闊門罅盜竊，網民震驚：識軟骨功。(微博)

攝入20厘米闊門罅盜竊，網民震驚：識軟骨功。(微博)

內地重慶一間商店早前遭失竊而報警，公安經初步勘驗後發現，店內的筆記型電腦和手機遭到不明嫌犯偷走，不過，現場門窗卻絲毫無損，莫非是熟人所為？調閱監控器畫面竟發現嫌犯，居然藉由一道只有約20厘米闊的門縫進入店內行竊，讓人難以置信。

綜合報道，重慶一間商店老闆報警聲稱店內筆記型電腦、手機不翼而飛，現場門窗都沒有被破壞痕跡，南岸區警方到場調查，從監視器畫面發現嫌犯竟使出軟骨功，從20公分門縫鑽進店內行竊。警方迅速鎖定疑犯，並在2小時後將疑犯拘捕，他接受偵訊時坦承犯行，於112日至1129日期間得手3次，都是透過鑽進門縫或者撬開門鎖方式行竊，盜取了VIVO手機2部、小米手機2部、榮耀手機1部、筆記型電腦1台、電子錶1,800支及320元人民幣，不法所得逾2萬元人民幣。

疑犯居然藉由一道只有約20厘米闊的門縫進入店內行竊。(微博) 重慶一間商店老闆報警聲稱店內筆記型電腦、手機不翼而飛。(微博) 警方迅速鎖定疑犯，並在2小時後將疑犯拘捕。(微博)

警方：歲晚臨近應該加強安全意識

據了解，這名嫌犯身高約170公分，但他卻能輕鬆穿越僅20公分寬的門縫，讓警方大感詫異，疑犯已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步調查中。當地警方提醒市民，隨著歲晚臨近，應該加強安全意識，外出時確保門窗反鎖；商家則建議使用防盜效果較好的門鎖，晚上如果沒有人在店內看守，現金或貴重物品盡量不要留置店內。同時，商家可在店內安裝監控錄像、警報器等設備，同時張貼顯眼的「內有監控」標誌，以達到嚇阻效果。

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