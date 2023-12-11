攝入20厘米闊門罅盜竊　網民震驚：識軟骨功(有片)

內地重慶一間商店早前遭失竊而報警，公安經初步勘驗後發現，店內的筆記型電腦和手機遭到不明嫌犯偷走，不過，現場門窗卻絲毫無損，莫非是熟人所為？調閱監控器畫面竟發現嫌犯，居然藉由一道只有約20厘米闊的門縫進入店內行竊，讓人難以置信。

綜合報道，重慶一間商店老闆報警聲稱店內筆記型電腦、手機不翼而飛，現場門窗都沒有被破壞痕跡，南岸區警方到場調查，從監視器畫面發現嫌犯竟使出軟骨功，從20公分門縫鑽進店內行竊。警方迅速鎖定疑犯，並在2小時後將疑犯拘捕，他接受偵訊時坦承犯行，於11月2日至11月29日期間得手3次，都是透過鑽進門縫或者撬開門鎖方式行竊，盜取了VIVO手機2部、小米手機2部、榮耀手機1部、筆記型電腦1台、電子錶1,800支及320元人民幣，不法所得逾2萬元人民幣。