放假強迫覆老細 內地女怒告公司獲賠OT費

記者黃翎妍／綜合報道
放假被迫回訊息！大陸北京一名李姓女子任職於一家科技公司，但在任職期間裏，李女被迫在放工時間、放假時必須回覆公司訊息。未料，李女後來被公司以「連續曠職3天」為由開除，讓她憤怒提告，要求公司支付假日回訊息的加班費。當地法院經審後，判李女原任職公司需賠人民幣3萬元。
李女遭公司以「連續曠職」為由開除
綜合陸媒報道，李女在北京某科技公司擔任產品營運，勞資雙方約定執行不定時工時制度，及每年10天的有薪假。但在任職期間，李女被要求立即回覆公司訊息，且是在她的放工時間、休息日及法定假期。沒想到，2020年公司以「連續曠職3天」為由開除李女，讓李女生氣提告，要求公司賠償500小時的薪水，以支付她假日回覆訊息的加班費。對此，科技公司辯駁，認為李女身為運營部門的負責人，所以工作單位若在下班時需要聯繫，不算加班，且假日時只需回覆一下客戶訊息，因此也不算加班。而李女一審被判敗訴後，二審法官審理時，從聊天內容發現，李女在下班、休假時，被公司安排透過社交媒體工作，已超過簡單溝通範圍。
此外，公司還特意安排《假期社群官方帳號值班表》，內容是有周期性、固定性的值班表，非一般臨時、偶發性的溝通，認定其為加班。經審後，北京第三中級人民法院判定，社交媒體加班的時長難以客觀量化，用人單位也無法客觀掌握，用全部時長作為加班有失公平性，經考量李女的工作內容、時長、加班頻率以及薪資後，判處公司應賠李女3萬元。
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