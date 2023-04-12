放假強迫覆老細 內地女怒告公司獲賠OT費

李女遭公司以「連續曠職」為由開除

綜合陸媒報道，李女在北京某科技公司擔任產品營運，勞資雙方約定執行不定時工時制度，及每年10天的有薪假。但在任職期間，李女被要求立即回覆公司訊息，且是在她的放工時間、休息日及法定假期。沒想到，2020年公司以「連續曠職3天」為由開除李女，讓李女生氣提告，要求公司賠償500小時的薪水，以支付她假日回覆訊息的加班費。對此，科技公司辯駁，認為李女身為運營部門的負責人，所以工作單位若在下班時需要聯繫，不算加班，且假日時只需回覆一下客戶訊息，因此也不算加班。而李女一審被判敗訴後，二審法官審理時，從聊天內容發現，李女在下班、休假時，被公司安排透過社交媒體工作，已超過簡單溝通範圍。