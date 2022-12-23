放寬港台外國入境檢疫 澳門取消落地檢及紅碼

澳門進一步放寬入境檢疫措施，從香港、台灣及外國入境澳門，今日零時起不須再做「落地檢」及入境翌日起計第三天的核酸檢測，澳門健康碼亦不再呈「紅色」，改為「黃色」，惟登機、登船或登車赴澳門時，仍須持48小時內核酸檢測報告，而且自入境翌日起計9天內不得前往內地的規定不變。
澳門新冠病毒感染應變協調中心(下稱「應變協調中心」)昨宣布，今日零時起調整由香港、台灣和外國入境澳門的防疫措施，包括取消落地核酸檢測、「紅碼」及入境翌日起計第三天的核酸檢測；自入境翌日起計，接受自我健康管理5天，每天做抗原快測並將結果上載至澳門健康碼，第五天上載快測陰性結果後即轉為「綠碼」。
入境後9天內不得轉往內地
應變協調中心表示，入境後可在任何時候離開澳門前往香港、台灣和外國，但直至入境翌日起計第九天凌晨零時前，不能經澳門前往內地。此外，若在自我健康管理期間快測陽性，澳門健康碼就會轉為「紅碼」，須接受居家隔離。
應變協調中心昨同時公布感染者解除紅碼標準。應變協調中心指出，感染者居家隔離時間，為首次快測或核酸檢測陽性、或開始出現症狀日起計5天，若第六天快測結果仍為陽性，要再申報並隔離多2天；若連續2次且相隔12小時的快測結果均為陰性(需申報)，或核酸檢測陰性或陽性但CT值大於35，或由檢測陽性或出現症狀日起計(以較早者為準)超過7天，澳門健康碼就可轉回綠碼。
澳門前日新增96宗本土確診、1宗死亡，死者為95歲女性，有基礎疾病，已接種3劑新冠疫苗。
傳內地下月通關 外交部：按疫情優化
另外，對於近日有港媒指，內地將於明年1月3日調整入境隔離政策」，外交部發言人毛寧(圓圖)昨回應稱，「我們將根據疫情形勢發展，不斷優化便利跨境人員往來的各項安排」。