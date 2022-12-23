放寬港台外國入境檢疫 澳門取消落地檢及紅碼

澳門進一步放寬入境檢疫措施，從香港、台灣及外國入境澳門，今日零時起不須再做「落地檢」及入境翌日起計第三天的核酸檢測，澳門健康碼亦不再呈「紅色」，改為「黃色」，惟登機、登船或登車赴澳門時，仍須持48小時內核酸檢測報告，而且自入境翌日起計9天內不得前往內地的規定不變。

澳門新冠病毒感染應變協調中心(下稱「應變協調中心」)昨宣布，今日零時起調整由香港、台灣和外國入境澳門的防疫措施，包括取消落地核酸檢測、「紅碼」及入境翌日起計第三天的核酸檢測；自入境翌日起計，接受自我健康管理5天，每天做抗原快測並將結果上載至澳門健康碼，第五天上載快測陰性結果後即轉為「綠碼」。

