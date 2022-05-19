放寬管控｜三階段與病毒共存 台增8.5萬確診再創新高

台灣新冠肺炎本土新增個案連日於6萬多宗徘徊後，昨日再創新高突破8萬宗，達85,310宗，另新增41宗死亡個案。中央流行疫情指揮中心昨透露，台灣正逐步朝「與病毒共存」方向前進，先是放寬對密切接觸者的管控，之後會放寬確診者，最後將管控都轉變為「自主管理」。

指揮中心指，根據觀察，疫情發展較早的國家都是循上述3個階段走向與病毒共存模式，目前台灣疫情尚未到高峰，仍在上升階段，但估計未來一周就是高峰期，須做好準備。

白沙屯媽祖遶境9.7萬人參加

與此同時，台灣多項大型聚集活動如常舉辦，其中苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港進香(媽祖遶境)，將於周五凌晨出發，周日抵達北港朝天宮，下周一零時回鑾，下周五3時返回拱天宮。今年有破紀錄9.7萬人參加。

台北國際書展下月初舉行

睽違兩年的台北國際書展實體展，下月2至7日在台北世貿一館舉行，共有193個單位參展，包括162家台灣業者。文化部將發行20萬張、每張面額100元(新台幣，下同)，共2,000萬元的「購書抵用券」，限量贈送予入場人士或「消費滿額送」，刺激消費。參展者亦可獲最高70%展位費補助，以及以50%展位費為上限的防疫開支補助。

大陸方面，本土疫情持續放緩，前日新增227宗確診、1,000宗無症狀感染、3死，其中上海佔96宗確診、759宗無症狀感染、3死；北京佔52宗確診、17宗無症狀感染；四川佔49宗確診、152宗感染。