放鬆身心｜交易額有望超越清明 端午節跨省旅遊回暖

隨著新冠肺炎本土疫情逐漸降溫，內地不少民眾準備在下周五起一連3天端午節假期跨省旅遊。旅遊服務平台「攜程」指，與上月同樣有3天的清明節假期相比，端午跨省旅行團交易額已恢復至清明假的逾55%，預計整體交易額有望超越清明。「露營」繼續是最熱門度假活動之一，在今年端午節假的火熱程度高過五一黃金周。

攜程昨發布的「2022端午假期出遊趨勢預測大數據」顯示，本月13至19日，端午跨省團隊遊交易額比前一周增長逾20%，省內則增長近40%。大西北旅遊明顯升溫，截至上周五，跨省遊目的地最熱門前五位分別是新疆、四川、雲南、西藏、福建，其中以新疆為目的地的出遊比例高達53%，團隊遊更比上月增長4位數。

露營繼續大熱 跳傘成新寵

露營仍然是最熱門假期活動之一，今年端午露營產品熱度已比五一高出超過1倍，最早落單用戶3個月前就出手；價格未見太大波動，人均約700元人民幣。受疫情影響，端午露營目的地仍是以省內為主，訂單比例佔超過九成；省外訂單比例則與五一持平，較清明上漲約4%。特別的是，除露營外，「跳傘」在今個端午亦相當受歡迎，過去一周的預訂量和交易額分別較前周增長逾40%及300%。

另一旅遊服務平台「去哪兒網」亦公布端午旅遊數據，指機票預訂量比五一增長近三成，熱門出發地為深圳、海口、廣州、三亞、成都、杭州等。露營熱潮延續，露營裝備預訂量比去年同期增長逾兩倍，而由於出行半徑縮短，居家露營、社區露營、房車露營成為露營新趨勢，其中房車露營預訂量增長60%。