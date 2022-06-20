政府今明停辦公學校停課 澳門一日突爆21新冠確診

澳門突然爆發新冠疫情，繼昨日凌晨緊急公布新增12個本地確診個案，昨日下午再公布多9人確診，全日共21個本地個案。澳門特首賀一誠宣布，當地昨凌晨1時起進入即時預防狀態，除了昨起一連三日全民強檢外，政府部門今明兩日只提供緊急及必要服務、學校停課，另超市、街市須繼續營業，勸籲其餘商業活動暫停，甚至強烈呼籲食肆停堂食，只提供外賣服務。

當局在昨日的疫情記者會承認，預期確診個案有可能進一步增加，已安排方艙醫院及酒店日內接收病人。當局透露，今次疫情的首名患者因有發燒及呼吸道徵狀，接受核酸檢測確診。至於21名確診病人，其中4人未接種疫苗，包括兩名長者，3人接種一針，5人接種兩針，9人打了三針。所有病患共涉兩個群組，一個群組有17人，最少9人居於新橋區艷麗大廈同一單位，或屬互相傳播。

鑑於疫情，除禁堂食、政府暫停辦公等措施，政府也要求市民盡量不要外出，並列澳門健康碼紅碼及黃碼各5區，所在居民昨起暫定隔離7天，以及獲當局派發蔬菜凍肉包。至昨午4時，已有逾9.7萬人接受檢測，其中5,406人呈陰性結果。另外，當局昨安排共993人在酒店進行醫學觀察。