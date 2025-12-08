政治局會議：明年經濟工作穩中求進 持續擴大內需

會議又提到，要持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力；著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

中共中央政治局今日召開會議，分析研究明年經濟工作。會議強調堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性。

堅決防範遏制重特大事故發生

會議強調，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。會議提到，要堅持內需主導，建設強大國內市場，堅持對外開放，推動多領域合作共贏。堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。

會議又強調，要加強黨的領導，特別是黨中央集中統一領導。編制好國家和地方「十五五」規劃及專項規劃。做好歲末年初重要民生商品保供工作，關心困難群眾生產生活，解決好拖欠企業帳款和農民工工資問題，兜牢民生底線。以時時放心不下的責任感抓好安全生產，堅決防範遏制重特大事故發生。