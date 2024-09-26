政治局會議：要促進房地產市場止跌回穩 助企業渡難關

中共中央總書記習近平今日(26日)主持政治局會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」工作。

當前經濟運行出現新問題

會議指出，中國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。同時，當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。