政治局會議：要促進房地產市場止跌回穩 助企業渡難關

中共中央總書記習近平今日(26日)主持政治局會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」工作。
當前經濟運行出現新問題
會議指出，中國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。同時，當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。
會議強調，要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司並購重組，穩步推進公募基金改革，研究出台保護中小投資者的政策措施。
會議指出，要幫助企業渡過難關，進一步規范涉企執法、監管行為。要出台民營經濟促進法，為非公有制經濟發展營造良好環境。要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結構。
做好應屆畢業生就業工作
要守住兜牢民生底線，重點做好應屆高校畢業生、農民工、脫貧人口、零就業家庭等重點人群就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫扶。要加強低收入人口救助幫扶。