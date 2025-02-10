故宮及國家博物館文創產品掀風潮　旅遊界稱達口碑傳播效應

近年北京故宮和國家博物館等，推出多款創新文創產品大受歡迎，例如故宮雪景系列，有小夜燈、鏡、杯墊，還有雪櫃磁石貼，杯墊和磁石貼內有乾坤，搖晃下流動的閃片好像雪花般舞動；另外又推出彩妝系列，有唇膏、胭脂和眼影，宣傳品指可以利用產品畫上古色古香的牡丹妝容。

近年北京故宮和國家博物館等推出多款創新文創產品

近年北京故宮和國家博物館等，推出多款創新文創產品大受歡迎，例如故宮雪景系列，有小夜燈、鏡、杯墊，還有雪櫃磁石貼，杯墊和磁石貼內有乾坤，搖晃下流動的閃片好像雪花般舞動；另外又推出彩妝系列，有唇膏、胭脂和眼影，宣傳品指可以利用產品畫上古色古香的牡丹妝容。

有旅客表示，這些小而美的物品價格不高，又提供到「情緒價值」；有旅客說近年文創產品爆紅的現象挺好，有朋友會為了特別的文創產品而到一個地方旅遊，相當於拉動了旅遊經濟。

一間文創產品公司供應鏈負責人孟麗芳表示，文創產品在四、五年前開始越來越受歡迎，到疫情後就以爆發式倍數增長，她公司的一款磁石貼，以往一年出售5萬個，到去年增加到15萬個。她認為文創產品價格不高，但可以讓顧客在精神層面得到滿足，是文創產品近年興起的原因之一。