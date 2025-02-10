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中國
2025-02-10 11:00:00

故宮及國家博物館文創產品掀風潮　旅遊界稱達口碑傳播效應

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故宮文創店近年推出彩妝系列，有眼影、胭脂等產品。（香港電台）

故宮文創店近年推出彩妝系列，有眼影、胭脂等產品。（香港電台）

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近年北京故宮和國家博物館等，推出多款創新文創產品大受歡迎，例如故宮雪景系列，有小夜燈、鏡、杯墊，還有雪櫃磁石貼，杯墊和磁石貼內有乾坤，搖晃下流動的閃片好像雪花般舞動；另外又推出彩妝系列，有唇膏、胭脂和眼影，宣傳品指可以利用產品畫上古色古香的牡丹妝容。

售賣文創紀念品的店鋪推出可以互動的雪櫃磁石貼，掃瞄文創附帶的二維碼可看到特別設計的影片。（香港電台）

售賣文創紀念品的店鋪推出可以互動的雪櫃磁石貼，掃瞄文創附帶的二維碼可看到特別設計的影片。（香港電台）

近年北京故宮和國家博物館等推出多款創新文創產品

近年北京故宮和國家博物館等，推出多款創新文創產品大受歡迎，例如故宮雪景系列，有小夜燈、鏡、杯墊，還有雪櫃磁石貼，杯墊和磁石貼內有乾坤，搖晃下流動的閃片好像雪花般舞動；另外又推出彩妝系列，有唇膏、胭脂和眼影，宣傳品指可以利用產品畫上古色古香的牡丹妝容。

有旅客表示，這些小而美的物品價格不高，又提供到「情緒價值」；有旅客說近年文創產品爆紅的現象挺好，有朋友會為了特別的文創產品而到一個地方旅遊，相當於拉動了旅遊經濟。

一間文創產品公司供應鏈負責人孟麗芳表示，文創產品在四、五年前開始越來越受歡迎，到疫情後就以爆發式倍數增長，她公司的一款磁石貼，以往一年出售5萬個，到去年增加到15萬個。她認為文創產品價格不高，但可以讓顧客在精神層面得到滿足，是文創產品近年興起的原因之一。

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來自山西的遊客買了一塊以故宮貓作為主題的鏡。（香港電台）

來自山西的遊客買了一塊以故宮貓作為主題的鏡。（香港電台）

國務院鼓勵文化文物單位與社會機構合作開發高品質文創產品

國務院上月發出文件，提出多項措施促進消費和文化旅遊，當中提及推動在服裝、珠寶、美妝、玩具等領域開發聯名文創產品，打造國貨「潮牌」、「潮品」，又鼓勵文化文物單位與社會機構合作，開發高品質文創產品。

中國未來研究會旅遊分會副會長、北京旅遊學會理事劉思敏指，這些文創產品可以做到「口碑傳播效應」，吸引旅客到當地旅遊，有助促進旅遊消費，更重要是可以承傳文化，認為未來可以繼續製作更多不同特色文創產品，延續風潮。

原文刊登於 香港電台

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