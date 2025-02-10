故宮及國家博物館文創產品掀風潮　旅遊界稱達口碑傳播效應

近年北京故宮和國家博物館等，推出多款創新文創產品大受歡迎，例如故宮雪景系列，有小夜燈、鏡、杯墊，還有雪櫃磁石貼，杯墊和磁石貼內有乾坤，搖晃下流動的閃片好像雪花般舞動；另外又推出彩妝系列，有唇膏、胭脂和眼影，宣傳品指可以利用產品畫上古色古香的牡丹妝容。
近年北京故宮和國家博物館等推出多款創新文創產品
近年北京故宮和國家博物館等，推出多款創新文創產品大受歡迎，例如故宮雪景系列，有小夜燈、鏡、杯墊，還有雪櫃磁石貼，杯墊和磁石貼內有乾坤，搖晃下流動的閃片好像雪花般舞動；另外又推出彩妝系列，有唇膏、胭脂和眼影，宣傳品指可以利用產品畫上古色古香的牡丹妝容。
有旅客表示，這些小而美的物品價格不高，又提供到「情緒價值」；有旅客說近年文創產品爆紅的現象挺好，有朋友會為了特別的文創產品而到一個地方旅遊，相當於拉動了旅遊經濟。
一間文創產品公司供應鏈負責人孟麗芳表示，文創產品在四、五年前開始越來越受歡迎，到疫情後就以爆發式倍數增長，她公司的一款磁石貼，以往一年出售5萬個，到去年增加到15萬個。她認為文創產品價格不高，但可以讓顧客在精神層面得到滿足，是文創產品近年興起的原因之一。
國務院鼓勵文化文物單位與社會機構合作開發高品質文創產品
國務院上月發出文件，提出多項措施促進消費和文化旅遊，當中提及推動在服裝、珠寶、美妝、玩具等領域開發聯名文創產品，打造國貨「潮牌」、「潮品」，又鼓勵文化文物單位與社會機構合作，開發高品質文創產品。
中國未來研究會旅遊分會副會長、北京旅遊學會理事劉思敏指，這些文創產品可以做到「口碑傳播效應」，吸引旅客到當地旅遊，有助促進旅遊消費，更重要是可以承傳文化，認為未來可以繼續製作更多不同特色文創產品，延續風潮。
原文刊登於 香港電台