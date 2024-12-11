敘利亞局勢｜中國人避戰火租車8小時離境 獲邊檢士兵優先放行

敘利亞反對派武裝組織周日攻入首都大馬士革，原總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台。內媒報道，在當地經營生意的華人汪先生在大馬士革被佔領前一日，與多人用200美元租車逃離，期間路上傳來槍聲，沿途遇到士兵、邊檢人員聽到司機說「車上全是中國人」後，便獲優先放行，「幾乎剛過口岸（黎巴嫩），關口就關閉了」。一行人花近8小時，周日凌晨抵達黎巴嫩後，即傳出大馬士革被反對派佔領的消息。

來自湖北黃石的汪先生向內媒講述逃離敍利亞的經歷時心有餘悸，原本在敘利亞洽談民宿生意的他，住在當地一家民宿，老闆也是中國人。他表示，上周六（7日）晚戰火還未爆發，但當地氣氛已很怪異，這時民宿老闆包了一輛商務車，要求他一起離開。當時車上共載了5名中國人，司機是當地人，包車價格200美金，從大馬士革開往黎巴嫩。車輛剛出發，附近就傳來槍聲，逃離的路上，汪先生徹夜未眠，臨近敘利亞與黎巴嫩邊境的佳迪達亞布斯口岸，車輛排長龍，到處人山人海。

汪先生指他們沿途遇到士兵、邊檢人員，當聽到司機說「車上全是中國人」後，便優先放行，「他們還安排車輛繞道，讓我們插隊過去。邊檢人挺好的，還對我笑了一下，說了再見。」汪先生等一行人周日凌晨抵達黎巴嫩，這時傳來大馬士革被佔領的消息。

感受當地人對中國人友好

汪先生稱，他在敘利亞生活的這段時間，明顯感受到當地人對中國人的友好，當地士兵、官員對中國人也很禮貌。這兩天，他從還留在敘利亞的朋友處獲悉，當地部門給市民發放槍枝，不少人手上都有槍。他表示，隨着局勢突變，想要短時間內回到敘利亞已不大可能，他計劃前往埃及開羅繼續等消息。

