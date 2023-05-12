教務系統設「舉報同學走堂」功能　廈大回應「鼓勵互鬥」爭議：開發商失誤

廈門大學日前傳出新版教務系統推出「可舉報同學簽到情況」功能引熱議。（圖／翻攝紅星新聞）

記者李宗芳／綜合報道

內地知名學府廈門大學日前傳出新版教務系統推出「可舉報同學簽到情況」的功能，引發網民批評此舉是「鼓勵學生互鬥」。對此，廈門大學教務處回應，此事非學校行為，是程式開發商私自在系統中加入該功能，已緊急下架該功能。

開發公司承認責任

據《紅星新聞》報道，此次更新「可舉報同學簽到情況」功能的教務系統，是廈門大學的「智慧教務」小程式，而非該校官方、正式的教務系統。

5月8日晚，記者聯繫上該小程式開發公司一名工作人員，他稱三、四月份就有這個功能的雛形，五一之後更新系統的時候沒有屏蔽這個功能，而此小程式功能的確未經校方同意加入，是該公司自己的操作失誤。