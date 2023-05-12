教務系統設「舉報同學走堂」功能　廈大回應「鼓勵互鬥」爭議：開發商失誤

記者李宗芳／綜合報道
內地知名學府廈門大學日前傳出新版教務系統推出「可舉報同學簽到情況」的功能，引發網民批評此舉是「鼓勵學生互鬥」。對此，廈門大學教務處回應，此事非學校行為，是程式開發商私自在系統中加入該功能，已緊急下架該功能。
開發公司承認責任
據《紅星新聞》報道，此次更新「可舉報同學簽到情況」功能的教務系統，是廈門大學的「智慧教務」小程式，而非該校官方、正式的教務系統。
5月8日晚，記者聯繫上該小程式開發公司一名工作人員，他稱三、四月份就有這個功能的雛形，五一之後更新系統的時候沒有屏蔽這個功能，而此小程式功能的確未經校方同意加入，是該公司自己的操作失誤。
網民：沒要求下增加業務？
該名工作人員表示：「我們的出發點肯定不是鼓勵大家舉報，而是提供一個提醒老師的功能，學生可以自己選擇是否使用。」他又坦承作為企業沒有那麼敏感，一些設想沒有全面考慮到學生感受。
據悉，該功能於5月6日上午上線，當日下午廈門大學收到學生意見後，便聯繫公司緊急下架了該功能，目前公司已經向校方提交了情況說明並道歉。
對此，不少網友也紛紛留言發表意見，有人諷刺說「哈哈哈哈發動群眾鬥群眾是吧」、「全民舉報時代來了」，也有人質疑程式開發公司「揹黑鍋」、「甲方沒要求，乙方會自己增加業務？真貼心」。
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