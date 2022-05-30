教育部嚴查中小學教材 內地兒童繪本驚現更露骨插圖

內地教育部旗下人民教育出版社(下稱「人教社」)小學數學書插圖醜化小朋友的爭議，以限期重繪和道歉告一段落，與此同時，越來越多內地網民發現一些幼兒、兒童讀物「大打色情擦邊球」，其中「東方娃娃雜誌社」繼被發現有「舔汗」不雅插圖後，前日再被曝光有「狗舔女童屁股」露骨插圖。官媒《法治日報》強調，兒童文化讀物應經得起網絡放大鏡的審視，「不能讓讀物成了『毒物』」。

教育部前日下令人教社重新繪製小學數學書插圖，確保今年秋季學期有新書用，又部署對全國中小學教材、特別是教材內容和插圖展開全面排查，確保教材堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。人教社同日晚上向公眾致歉，稱已就事件認真反思，深感自責和內疚，會在國內重新遴選優秀設計團隊，如期完成插圖重繪工作。

然而，兒童繪本問題更嚴重。上市國企「鳳凰出版傳媒集團」旗下「江蘇少年兒童出版社」與南京師範大學聯合創辦的東方娃娃雜誌社，其幼兒繪本《流汗啦！》插圖，竟有兩名「猥瑣男童」捧著一名女子的手臂一邊舔汗一邊說「姐姐，你好漂亮。你的汗是甚麼味道呢？」「呃，也是鹹鹹的。」女子不但沒抗拒，還似乎很「自豪」。

輿論隨即狂轟「低俗」、「傳播性暗示」，雜誌社上周五將《流汗啦！》下架，未料其聲稱適合3至8歲兒童閱讀的系列繪本《怪事多多》，被爆有更令人側目的插圖，圖中一名女童大便後趴在地上拱起屁股，讓小狗用舌頭幫她「清理」。網民紛紛炮轟，「中國少兒圖書馬上趕上黃色書籍了，毀三觀」、「權威部門形同虛設，要靠大眾審視來糾錯，那其他課外讀物會是怎樣的一番景象？」