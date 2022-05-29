教育部嚴查全國中小學教材 兒童繪本驚現更露骨插圖

中國教育部對於旗下人民教育出版社(下稱「人教社」)小學數學書插圖引起廣泛爭議，昨責成人教社立即重新繪製，確保今年秋季學期開始使用新教材，並強調會請專家團隊嚴格審核把關。教育部又表示，立即部署對全國中小學教材、特別是教材內容和插圖展開全面排查，確保教材堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。教育部同時公布電郵地址，歡迎公眾隨時反映中小學教材問題。

人民教育出版社：深感自責和內疚

人教社則在昨晚向公眾表示「深深的歉意」，稱已就事件認真反思，深感自責和內疚，會在國內重新遴選優秀設計團隊，今年9月1日前完成更換小學數學全套教材所有插圖，確保今年秋季學期使用新教材。

問題小學數學書事件似是告一段落，但越來越多內地網民發現一些幼兒/兒童讀物「大打色情擦邊球」，直斥「這些妖魔鬼怪來禍害孩子們了」。

兒童繪本驚現「狗舔女童」插圖 出版社曾有「舔汗」插圖

其中上市國企「鳳凰出版傳媒集團」旗下「江蘇少年兒童出版社」與南京師範大學聯合創辦的「東方娃娃雜誌社」的幼兒讀物《流汗啦！》，竟出現兩名神情動作略嫌猥瑣的男童捧著一名女子手臂狂舔汗的插圖，並配上對白「姐姐，你好漂亮。你的汗是甚麼味道呢？」「呃，也是鹹鹹的。」女子神情動作則似乎很驕傲、自豪。東方娃娃雜誌社前日已將《流汗啦！》下架，未料昨日再被投訴，其聲稱適合3至8歲兒童閱讀的系列繪本《怪事多多》，出現更令人側目的插圖——一名女童大便後趴在地上拱起屁股，讓小狗用舌頭幫她「清理」。