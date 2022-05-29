教育部嚴查全國中小學教材 兒童繪本驚現更露骨插圖

中國教育部對於旗下人民教育出版社(下稱「人教社」)小學數學書插圖引起廣泛爭議，昨責成人教社立即重新繪製，確保今年秋季學期開始使用新教材，並強調會請專家團隊嚴格審核把關。教育部又表示，立即部署對全國中小學教材、特別是教材內容和插圖展開全面排查，確保教材堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。教育部同時公布電郵地址，歡迎公眾隨時反映中小學教材問題。
人民教育出版社：深感自責和內疚
人教社則在昨晚向公眾表示「深深的歉意」，稱已就事件認真反思，深感自責和內疚，會在國內重新遴選優秀設計團隊，今年9月1日前完成更換小學數學全套教材所有插圖，確保今年秋季學期使用新教材。
問題小學數學書事件似是告一段落，但越來越多內地網民發現一些幼兒/兒童讀物「大打色情擦邊球」，直斥「這些妖魔鬼怪來禍害孩子們了」。
兒童繪本驚現「狗舔女童」插圖 出版社曾有「舔汗」插圖
其中上市國企「鳳凰出版傳媒集團」旗下「江蘇少年兒童出版社」與南京師範大學聯合創辦的「東方娃娃雜誌社」的幼兒讀物《流汗啦！》，竟出現兩名神情動作略嫌猥瑣的男童捧著一名女子手臂狂舔汗的插圖，並配上對白「姐姐，你好漂亮。你的汗是甚麼味道呢？」「呃，也是鹹鹹的。」女子神情動作則似乎很驕傲、自豪。東方娃娃雜誌社前日已將《流汗啦！》下架，未料昨日再被投訴，其聲稱適合3至8歲兒童閱讀的系列繪本《怪事多多》，出現更令人側目的插圖——一名女童大便後趴在地上拱起屁股，讓小狗用舌頭幫她「清理」。
網民：中國少兒圖書馬上趕上黃色書籍了
網民紛紛炮轟，「中國少兒圖書馬上趕上黃色書籍了，毀三觀」、「辣眼睛，這配圖怎麼過審的？」、「荼毒祖國幼苗請判重刑」，又指「就算是給小朋友講述從前有這種『怪事』，但是不雅觀的事就沒必要畫出來看吧」。據網民指出，以往農村的確有小朋友大便後呼喚家中狗狗來舔乾淨屁股的「怪事」，但基本上只有男童這樣做。還有網民質疑，「國之根本的孩童教材都守不住，這麼權威的部門形同虛設要靠大眾審視來糾錯，那其它課外讀物、課外輔導書呢？會是怎樣的一番景象？」
根據東方娃娃雜誌社方面介紹，《怪事多多》所有內容都由專家審定後發稿，真正做到知識點準確、科學嚴謹，繪本的用詞都經過仔細斟酌和審定。對於狗舔女童插圖，東方娃娃雜誌社工作人員昨表示，會核實問題。
「扁鵲治病」兒童繪本畫風曖昧 女子衣著暴露
另一邊廂，四川少年兒童出版社(下稱「川少社」)3至6歲兒童繪本《萬大姐姐有辦法：三個醫生》中的「扁鵲治病」故事，亦被指充滿畫風曖昧、女子衣著暴露的插圖。不過，川少社表示，該繪本是從德國引進，「都是外國作家的作品」，涉事插圖應是「五洲傳播出版社」出版的三語對照版本，因為自家出版前曾修改部分插圖。五洲傳播出版社則暫未回應。
《萬大姐姐有辦法：三個醫生》是中國旅德藝術家萬昱汐及其德國丈夫Gunter Grossholz共同創作。不少網民質疑，「扁鵲本來就是中國的，需要從德國引進？」又批評出版社，「不是你畫的你是出版的就沒有審核責任了是嗎」、「都些甚麼出版社？一切都為自己利益著想嗎？」
官媒：插圖或構建起兒童對世界的認知 不能讓讀物成「毒物」
官媒《法治日報》指出，「一幅幅插畫，很可能構建起一個孩子對於世界的認知和想像，並以此為基礎，形成人生觀、世界觀和價值觀」，近日曝光的問題教材和繪本插圖，「這是要給孩子們一種怎樣的引導？」
《法治日報》強調，兒童文化讀物應經得起網絡放大鏡的審視，「不能讓讀物成了『毒物』」。「百年大計教育為本」，若相關方面只大張旗鼓道歉、整改，而不深挖根源、無人因此負上責任，以後「毒教材」「毒繪本」事件恐怕還會發生，「警惕不良價值導向披上看似『美好』的偽裝向孩子下『讀手』，問題教材整改不能止於道歉！嚴查各環節失守責任人，嚴肅追責問責，才能發揮更大警示作用」。