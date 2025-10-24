教育部頒通知推「無作業日」　不以考試成績設學生排名

內地近日針對中小學心理健康階段性特點與突出問題，發布「進一步加強中小學心理健康工作十條措施」，期望緩解學生考試升學焦慮、提高中小學生心理健康水平。其中，鼓勵每週設置一天「無作業日」、不得以考試成績對學生進行排名、鼓勵推行課間15分鐘等措施引關注。 官方《央視新聞》報道，教育部近日印發通知，發布「進一步加強中小學心理健康工作十條措施」，以落實健康第一教育理念以及提高中小學生心理健康工作水平。十條措施包含，有效緩解學生考試升學焦慮、全面落實「體育每天2小時」、保障學生充足睡眠時間、培養學生健康用網習慣等十條。

落實「體育每天2小時」 針對有效緩解學生考試升學焦慮，教育部為減輕學生過重作業負擔，將嚴控書面作業總量，嚴禁學校布置機械重複、懲罰性作業，並鼓勵每周設置一天「無作業日」；針對考試管理，則減少日常測試頻次，要求合理設置考試難度，並且不得以考試成績對學生進行排名；針對校外培訓，繼續嚴控義務教育階段學科類培訓、規範非學科類培訓等等。 全面落實「體育每天2小時」方面，推行中小學生每天綜合體育活動時間不得低於2小時；此外，鼓勵推行下課時間15分鐘，延長學生課間活動時間，豐富課後服務體育項目，增加學生戶外活動時常等等。

就保障學生充足睡眠時間方面，要求學校合理安排上下學時間，不得要求學生提前到校參加統一教學活動，嚴格執行睡眠管理規定，遏制超時學習等違規行為，並將學生睡眠狀態納入學生體質健康監測和教育質量評價監測體系。