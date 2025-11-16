教育部：日本治安不靖　建議中國公民謹慎規劃留學安排

日本首相高市早苗無視陸方抗議拒絕撤回「台灣有事」論，大陸連番多日重話砲轟高市早苗。日前，外交部與駐日大使館發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。教育部16日再發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。 官方《央視新聞》16日報道，教育部16日發布2025年第4號留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。預警指出，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日公民的安全風險上升。

切實增強防範意識 預警表示，教育部提醒已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。最後預警建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。 此前，外交部與中國駐日大使館14日發布消息，提醒中國公民暫時避免前往日本。公告指出，今年以來日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多宗在日中國公民遇襲事件，部分案件至今未偵破。中國公民在日本安全環境持續惡化。

發表涉台露骨挑釁言論 公告還提到，近日日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。中國外交部與駐日本大使館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。