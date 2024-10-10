敲詐海底撈｜北京女食客6次放死蟲判囚7個月 披露作案原因

《北京日報》周四(10日)報道，北京一名36歲女食客因投資失敗「欠了一屁股債」，決定敲詐餐廳，在光顧連鎖火鍋店「海底撈」時將死蟲偷偷放進調料碗中，以投訴到食藥監部門作威脅，先後6次敲詐店方，選擇海底撈作案的原因竟是因覺得該店「服務好」，應該會賠償她。北京西城區人民法院日前以敲詐勒索罪判處該名李姓女子有期徒刑7個月，並處罰金1.5萬元（人民幣、下同）。

案情指，今年5月海底撈總公司盤點賬務時發現，多間分店被食客投訴發現蟲子，多筆賠償都給了該李姓女子，覺得有蹊蹺於是報警。公安調查監控錄像及向店員查詢後發現，她在2022年10月至2023年10月間，曾在北京西城、豐台、通州、大興、順義以及河北燕郊的6家分店內，故意向自己的調料碗中放入蟲子，隨後以向食藥監部門投訴為由，要求店方賠償。

其中三次成功獲賠償

據知她於首次敲詐獲賠償3000元現金和面值2000元儲值卡。接下來兩次分別獲得餐費免單以及十倍賠償1550元和1640元。但之後三次作案敗露，店方監控錄像拍下她故意在碗放蟲。

投資失敗欠債 「鬼迷心竅」模仿他人犯案

公安機關5月14日拘捕女子，還在其暫住地找到一盒死蟲，她對自己敲詐勒索的行為供認不諱，指之前因投資失敗欠了一屁股債，由於看到有人用蟲子敲詐餐廳的新聞後就鬼迷心竅，將出租房的死蟲收集實施敲詐。選擇海底撈作案的原因竟是因為覺得該店「服務好」，應該會賠償她。在這6次敲詐之前，該女子曾經因同樣的手段敲詐勒索其他餐飲企業被行政拘留。事發後，女子的家人代她向受害公司進行了賠償，再加上她認罪，因此法院從輕處罰，以敲詐勒索罪判處有期徒刑7個月，並處罰金1.5萬元。