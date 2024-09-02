整容失敗｜貴陽女割雙眼皮　寬度達12毫米驚變Pepe蛙(有片)

整容具有一定風險，愛美女士應注意。內地一名女子為追求更佳容貌，花費2萬元人民幣(下同)到醫療美容機構進行割雙眼皮手術。詎料手術後效果卻與她當初想要的大相徑庭，由於雙眼皮寬度過大，反令她哭訴自己「像個悲傷蛙(Pepe蛙)一樣」、「做成這樣我怎麼見人？」

根據內地貴州廣播電視台頻道《百姓關注》報道，上月8日，貴陽袁女士花了2萬元在一家醫療美容機構做雙眼皮手術，術後10多天以後，袁女士發現割的雙眼皮寬度比別人要多出幾毫米，這讓她難以接受：「我就像個悲傷蛙一樣」、「做成這樣我怎麽見人」。袁女士想要找院方退錢，院方表示，雙眼皮寬度過大可能是恢復期還沒消腫所致，現在並不能判定是手術失敗，讓她再觀察一段時間。袁女士認為對方推卸責任，交涉期間一度在醫院大廳情緒失控，並與工作人員僵持不下，雙方經過1個月協商依然未能達成共識。