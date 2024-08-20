整容意外｜內地女花3萬割雙眼皮　眼球眼角竟被縫在一起(有片)

山東省濰坊市一名女子投訴，她花費3萬元人民幣(下同)在一間醫療美容門診部進行了雙眼皮手術，隨後發現眼球和眼角竟被縫在一起，儘管醫生進行了處理，但問題並未得到解決，甚至出現了增生，導致她的眼球無法正常轉動。

綜合《搜狐千里眼》等媒體報道，根據張女士說法，她在2021年花費人民幣3萬元，在濰坊奎文麗人都醫療美容門診部進行了雙眼皮手術，手術縫合過程中就感到眼球不適，術後發現眼球和眼角竟被縫連在一起。雖然醫生進行處理，但問題並未得到解決，6、7日後眼球和眼角又重新長在一起，患部甚至出現組織增生，導致她的眼球無法正常轉動。張女透露，手術後她一直與該美容門診部交涉，希望能夠得到妥善的解決方案，並提出想去外省的大醫院進行手術治療，但院方以費用過高為由，堅持要她在本地接受治療。