數學書插圖「醜化中國孩子」 出版社、教材局等27人受處分

內地教育部旗下人民教育出版社(下稱「人教社」)小一至小六數學書插圖被指「醜化中國孩子」一事，經過近3個月調查，教育部周一通報，對27名相關人員，包括人教社黨委書記兼社長黃強、總編輯(時任黨委書記)郭戈，以及教育部教材局局長田慧生等人作出處分，其中郭戈等多人被免職。
教育部：問題數學書插圖人物醜陋
教育部指，通過約談相關人士、調閱原始資料，聽取數學、思政、美術等方面專家意見，並徵詢在職數學和美術老師意見後，確認涉事數學書插圖有3大問題。其一是「不美觀向上，與立德樹人根本要求有差距」，整體畫風不符合大眾審美習慣，部分插圖人物形象比較醜陋，「精神風貌不佳」，沒有恰當體現出中國少年兒童陽光向上的形象。
教育部：部分插圖專業水準低、易惹誤解
其二是「不嚴肅規範，個別插圖甚至出現錯誤」，如插圖數量過多，部分插圖製作專業水準不高，個別插圖出現科學性、規範性問題。其三是「不細緻準確，部分插圖容易引人誤讀」，部分插圖繪製粗糙，一些線條繪製和元素選擇不當，圖片比例不協調。
人教社被批選插圖者及審查校對等有問題
教育部批評，人教社對教科書插圖的育人功能認識不足，對插圖作者遴選制度不健全、不規範，對教科書「三審三校制度」落實不嚴格，內部糾錯制度不完善，而且「對讀者意見不重視，對插圖存在的問題未認真排查、及時整改」；教育部教材局與專家展開教科書審查時指導不足、監督不夠，對問題排查整改工作督促不足。
教育部：人教社與插圖者等無利益輸送
至於人教社相關人員與插圖作者吳勇、教科書整體設計藝術總顧問呂敬人之間有否存在經濟利益輸送，教育部指調查後並無發現任何問題。教育部同時提到，網上流傳的一些問題插圖，並非人教社小學數學書插圖，相關部門已將其列入全面排查整改。
人教社總編輯等3人被免職
教育部已責令人教社黨委整改，並對黃強、郭戈及分管負責人給予黨內嚴重警告、記大過處分，而郭戈及分管負責人同時被免職；小學數學編輯室主要負責人則被黨內嚴重警告、記過及免職；其他17人有相應紀律處分。教育部同時責令教材局整改，對田慧生黨內警告及記過；分管負責人等5名相關人員有相應紀律處分。