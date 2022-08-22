數學書插圖「醜化中國孩子」 出版社、教材局等27人受處分

內地教育部旗下人民教育出版社(下稱「人教社」)小一至小六數學書插圖被指「醜化中國孩子」一事，經過近3個月調查，教育部周一通報，對27名相關人員，包括人教社黨委書記兼社長黃強、總編輯(時任黨委書記)郭戈，以及教育部教材局局長田慧生等人作出處分，其中郭戈等多人被免職。

教育部：問題數學書插圖人物醜陋 教育部指，通過約談相關人士、調閱原始資料，聽取數學、思政、美術等方面專家意見，並徵詢在職數學和美術老師意見後，確認涉事數學書插圖有3大問題。其一是「不美觀向上，與立德樹人根本要求有差距」，整體畫風不符合大眾審美習慣，部分插圖人物形象比較醜陋，「精神風貌不佳」，沒有恰當體現出中國少年兒童陽光向上的形象。 教育部：部分插圖專業水準低、易惹誤解 其二是「不嚴肅規範，個別插圖甚至出現錯誤」，如插圖數量過多，部分插圖製作專業水準不高，個別插圖出現科學性、規範性問題。其三是「不細緻準確，部分插圖容易引人誤讀」，部分插圖繪製粗糙，一些線條繪製和元素選擇不當，圖片比例不協調。