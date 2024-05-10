數據科普｜中國電動車製造商將可重塑西方市場？

北京汽車展於5月4日圓滿落幕，展期九天的活動吸引了全球眼球。今年的展會中，電動車(EV)成為了絕對的主角，其中不乏來自華為、小米等傳統電子產品製造商轉型後的中國品牌。這些品牌展出的車型不僅技術先進，更以其獨特的設計和競爭力的價格，在內地市場逐步取代了許多外國汽車品牌的市場份額。 中國電動車製造商的崛起，代表了全球汽車市場正在進行的一場深刻轉型。這些製造商在推出新車型方面速度驚人，例如由吉利和百度合資的吉躍，他們在展會上展出了一款可以完全通過語音命令和觸控屏控制的時尚轎車，計劃在國內外市場以30,000美元的價格銷售。同時，小米推出的SU7也以其高科技含量、出色的外觀以及相近的價格在一個月內接到超過75,000個訂單。

然而，在技術進步和市場擴張的背後，也藏著行業的若干隱憂。在「2024中關村論壇年會」上，小米創始人雷軍對當前中國電動車行業的發展提出了尖銳批評。他表示在參觀完北京車展後感到「很絕望」，批評行業內普遍存在的「同質化」現象，認為太多車企生產相似的產品，嚴重缺乏創新。

雷軍對當前中國電動車行業的發展提出了尖銳批評，在參觀完北京車展後感到「很絕望」｜來源： 網上圖片

比亞迪在社媒的聲量佔比全球排第三，從去年11月的6%升至目前的9%｜來源： TOCANAN

這一批評引起了業界的廣泛討論，不少人開始反思中國電動車產業的發展模式。尤其是在中國市場上，隨著各大品牌的競爭加劇，殘酷的價格戰也逐漸成為常態。比亞迪報告指出，儘管其銷量較去年同期有所上升，但營收大幅不及預期，這反映出市場的激烈競爭環境。

特斯拉在中國的銷量和利潤在第一季度顯著下滑，這在很大程度上是由於中國品牌的大幅降價所致。4月28日，特斯拉的老闆馬斯克來到北京與百度簽署了一項收購其地圖數據的協議。該協議旨在使這家美國電動車先鋒公司的自動駕駛系統在中國可用，並吸引那些對技術著迷、不再選擇特斯拉而轉向更聰明、更便宜的本地替代品的中國買家。 西方市場對於中國電動車的快速崛起表現出明顯的戒心。西方國家可以「產能過剩」為由，設置貿易壁壘。例如，美國和歐洲市場對於進口的中國電動車可能施加更高的關稅和其他貿易壁壘，以保護本地產業。這種防禦性策略表明，中國製造商在全球市場的競爭已引起西方的高度關注和防範。

隨著科技的飛速發展，中國的電動車製造商如比亞迪和小鵬汽車已成功躋身國際舞台。這些企業不僅代表著技術的進步，更對西方長久以來建立的汽車產業格局提出了挑戰。在歐洲和美國市場，比亞迪的成功不容忽視，其在社交媒體上的聲量佔比全球排名第三，從去年11月的6%增長至目前的9%，這一跳躍性成長展現了其在電池技術與成本控制上的顯著優勢。 然而，要在國際市場上取得成功，中國EV製造商需要克服包括品牌認知、法規限制以及文化差異等一系列挑戰。這需要企業不僅要持續推動技術創新，還要積極尋求與不同國際夥伴合作，從而提升自身的品牌價值和市場競爭力，進一步打開國際市場的機會。