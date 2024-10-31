斑馬突然狂奔撞欄死　河南動物園：未知是否受遊客驚嚇(有片)

馬匹的觸覺很敏感，亦容易受驚。河南濮陽一間動物園內就發生悲劇，兩匹斑馬疑受驚產生應激反應，拔足四蹄狂奔，其中一匹斑馬卻不幸撞擊圍欄死亡，另一匹斑馬仍在救治中。園方事後表示，未能確定斑馬是否因遊客驚嚇，具體原因仍在調查。

綜合《百姓關注》等內地媒體報道，濮陽東北莊野生動物園周二(29日)的一個斑馬區內，有兩匹斑馬疑似受驚，突然撒開四蹄狂奔衝向圍欄。網上影片顯示，兩匹馬跑沿著圍欄來回跑動及衝撞圍欄，似要尋找出路，未幾，其中一匹斑馬直衝向牠前方的圍欄直撞，隨即倒地，未幾就昏過去；另一匹斑馬則及時收步，轉身回頭跑去。片中可聽到有遊客目睹得哈哈大笑指「撞暈了」。