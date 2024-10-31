斑馬突然狂奔撞欄死　河南動物園：未知是否受遊客驚嚇(有片)

馬匹的觸覺很敏感，亦容易受驚。河南濮陽一間動物園內就發生悲劇，兩匹斑馬疑受驚產生應激反應，拔足四蹄狂奔，其中一匹斑馬卻不幸撞擊圍欄死亡，另一匹斑馬仍在救治中。園方事後表示，未能確定斑馬是否因遊客驚嚇，具體原因仍在調查。
綜合《百姓關注》等內地媒體報道，濮陽東北莊野生動物園周二(29日)的一個斑馬區內，有兩匹斑馬疑似受驚，突然撒開四蹄狂奔衝向圍欄。網上影片顯示，兩匹馬跑沿著圍欄來回跑動及衝撞圍欄，似要尋找出路，未幾，其中一匹斑馬直衝向牠前方的圍欄直撞，隨即倒地，未幾就昏過去；另一匹斑馬則及時收步，轉身回頭跑去。片中可聽到有遊客目睹得哈哈大笑指「撞暈了」。
網民：動物園就不應該存在
華龍區林業局工作人員表示斑馬產生應激反應的具體原因仍在調查中，是否因遊客驚嚇所致尚未確定，正在通過視頻等線索進行調查，但視頻未顯示更多直接信息，需進一步了解情況。
事件在網上曝光後，引起網民關注，紛紛留言：「這麽點地方」、「就這條件，不能叫動物園，就是籠子」、「怎麽還有人笑」、「肯定是受到驚嚇了」，有不少人認為：「動物園就是動物監獄」、「所有的動物園都應該全部關閉」、「動物園就不應該存在」、「放他們回到自然吧」。