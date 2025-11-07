料出席福建艦入列儀式 習近平：海南自貿港是對外開放重要門戶

報道指，習近平聽取上述工作彙報後發表重要講話，指出中央決定於下月18日海南自貿港啟動全島封關，「這是我國堅定不移擴大高水準對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。各級各有關方面要精心準備，確保平穩有序」。

中國航空母艦福建艦即將入列服役，入列儀式將在海南三亞榆林港舉行。新華社報道，國家主席習近平周四已抵達三亞市，並聽取海南自由貿易港(簡稱海南自貿港)建設工作彙報。外界預料身兼中央軍委主席的習近平將出席福建艦入列儀式。

加強海南與大灣區聯動發展

習近平強調，建設海南自貿港的戰略目標，是要將其打造成引領中國新時代對外開放的重要門戶。要錨定此戰略目標，全面落實海南自貿港建設總體方案，改革創新，分階段構建與高水準自貿港相適應的政策制度體系。要穩步擴大制度型開放，進一步提高貿易投資自由化便利化水準。深入推進商品和要素流動型開放，更好促進生產要素跨境流動，構建更加開放的人才機制等，著力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

習近平指出，高標準建設海南自貿港，主要目的是促進海南高品質發展，全面提高海南經濟社會發展水準。著力打造具有海南特色和優勢的現代化產業體系等，促進科技創新和產業創新深度融合等。加強同粵港澳大灣區聯動發展，深化同京津冀、長三角、長江經濟帶等區域合作，深度融入共建「一帶一路」。