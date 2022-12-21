料春運後爆新一輪疫情 專家：「疫情波浪」助群體免疫

內地多名專家近日都預計，新冠疫情高峰將在一至兩個月內出現，之後逐步平穩，惟昨日舉行的國務院聯防聯控機制記者會上，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強認為，在目前首輪快速增長期過後，隨著大規模社會活動如春運或各種社交活動廣泛開展，可能還有新一輪疫情，而這種「疫情波浪」最終可能形成一定的群體免疫保障，發病率將明顯下降。
王貴強認為，雖然目前Omicron致病力明顯下降，但傳染性很強，防控壓力很大，一旦短時間內爆發大量確診，會嚴重影響整個社會秩序和民生，對醫療機構也會造成巨大壓力甚至擠兌，故「我們不主張、不建議故意去感染」，而且長者、有基礎疾病者，特別是未打疫苗的長者，「一定要做好防護，不要在第一輪流行高峰感染」，因為在這輪疫情高峰感染，可能有醫療資源分配不均或擠兌問題，導致重症患者得不到及時有效救治。
浙江重慶等地輕症可返工
另外，為盡量減輕疫情帶來的影響，「工作不斷、秩序不亂」，浙江、重慶等地政府近日宣布，無症狀和輕症患者可以在做好防護情況下照常上班；北京居家隔離患者隔離滿7天兼退燒滿24小時，毋須核酸檢測或快測即可復工。有輿論認為，這還可「扭轉抗原檢測一盒難求的局面」，打工仔不用四圍撲快測包證明自己陽性要請假或「陽康」可以復工。
江蘇不再封控速遞站 速遞員不用驗核酸
與此同時，江蘇政府宣布，所有郵政速遞員不用再做核酸檢測，並禁止擅自關停郵政速遞分撥中心、營業網點和末端服務，原則上不再採取封控措施，以「充分釋放快遞物流配送能力」。由於陸續有速遞員感染新冠，加上年底網購促銷及農曆新年前夕速遞旺季，北京、上海等多地速遞人手緊張，業者紛紛以加強招募員工、增加補貼等方式緩解缺人問題。但有速遞公司的上海地區負責人坦言，最近還有許多員工離職回鄉過年，就算加人工都難留人或請人。
內地前日新增2,656宗新冠肺炎本土確診，廣東佔最多有1,075宗，北京、重慶及上海分別佔456、189及106宗；新增5宗死亡個案均來自北京。台灣昨新增17,080宗本土確診、18宗死亡。澳門前日新增90宗確診、3死。