料春運後爆新一輪疫情 專家：「疫情波浪」助群體免疫

內地多名專家近日都預計，新冠疫情高峰將在一至兩個月內出現，之後逐步平穩，惟昨日舉行的國務院聯防聯控機制記者會上，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強認為，在目前首輪快速增長期過後，隨著大規模社會活動如春運或各種社交活動廣泛開展，可能還有新一輪疫情，而這種「疫情波浪」最終可能形成一定的群體免疫保障，發病率將明顯下降。

王貴強認為，雖然目前Omicron致病力明顯下降，但傳染性很強，防控壓力很大，一旦短時間內爆發大量確診，會嚴重影響整個社會秩序和民生，對醫療機構也會造成巨大壓力甚至擠兌，故「我們不主張、不建議故意去感染」，而且長者、有基礎疾病者，特別是未打疫苗的長者，「一定要做好防護，不要在第一輪流行高峰感染」，因為在這輪疫情高峰感染，可能有醫療資源分配不均或擠兌問題，導致重症患者得不到及時有效救治。