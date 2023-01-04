料本月進入高峰平台期 浙江日增百萬宗新冠感染

中國科學院旗下《中國科學報》則引述中國工程院院士、上海交通大學醫學院教授陳賽娟指，從北京、廣州、上海、重慶等地常規核酸檢測的感染者數據，初步判斷上述疫情高峰在今年元旦前後接近尾聲，但隨著春運人潮流動，估計農村和中小城鎮地區的疫情高峰將於本月中旬左右出現，認為當前急需因應Omicron擴散向農村地區啟動應急計劃，配置更多醫療資源到農村基層。

內地新冠疫情持續升溫，其中浙江省疾控中心昨在微信公眾號發出《1月健康風險提示》，指近期該省每日新增約100萬宗新冠感染個案，預計本月進入「高峰平台期」，但隨著農曆新年來臨，跨省流動增加，疫情將進一步傳播擴散，且隨著入境政策調整，境外輸入新變種病毒的風險及引起本土傳播風險亦將顯著提升。相關風險提示隨後刪除。

農村為防疫及保障醫療重點地區

國務院聯防聯控機制昨重申，目前防疫工作重點已由「防感染」轉向「保健康、防重症」，並指農村是防疫及保障醫療服務的重點地區，長者、孕婦、兒童、慢性基礎性疾病患者為健康服務重點人群，要求做好農村地區防疫體系運轉、藥品供應、重症治療、老人兒童防護等工作，同時加強日常健康服務，提供分級分類醫療衛生服務等。

另外，對於多個國家因應中國疫情升溫，要求中國旅客入境後做核酸檢測，或者登機時出示指定時限內核酸或快測陰性證明，官媒央視昨發表評論文章，批評以美國為代表的一些國家一直將中國防疫政策「當政治牌打」，之前在中國採取嚴格防疫政策時，「不停嚷著要中國『放開』，否則就是沒有自由和人權」，如今中國放寬防控，又開始宣揚中國疫情「可能會突變出新毒株威脅他國防疫」，繼而「出台違背事實、違背科學的入境限制政策」。央視直斥，無論中國「放開」或是「不放開」，「怎麼做都不對」，炮轟相關國家的「雙標」做法「何其虛偽」。

內地前日新增4,804宗新冠感染本土確診，廣東佔最多有1,829宗，其次是福建501宗、北京411宗、廣西383宗篡，上海則有31宗；新增3宗死亡個案，四川佔2宗、黑龍江1宗。

台灣昨新增24,649宗本土確診，再多22名患者死亡。澳門前日新增110宗確診、4宗死亡。