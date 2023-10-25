料為中美領袖會面鋪路 王毅明起訪美晤布林肯

外交部發言人毛寧表示，王毅訪美期間，將與美方高層就中美關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見，並跟美各界人士友好交流，表明中方在中美關係上的原則立場和正當關切。她並稱，中方希望美方跟中方一道將兩國元首重要共識落實，加強溝通對話，拓展務實合作，妥善管控分歧，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。關於王毅外長這次訪問的具體活動，中方將適時發布消息。

外交部昨公布中央政治局委員、外長王毅應美國國務卿布林肯邀請，本周四至六訪問美國，是近5年來到訪華盛頓的最高級別中國官員。外界相信，王毅此行是為中美領袖可能在下月會晤鋪路。

美國《華爾街日報》(WSJ)較早時引述消息人士稱，王毅將與布林肯會面，以籌備國家主席習近平與美國總統拜登的峰會，意味習近平很可能出席下月在三藩市舉行的亞太經合組織會議，並將是他6年半來首次訪美。其後美國國務院證實布林肯將晤王毅，討論一系列雙邊、地區及全球議題，並稱會談是持續努力、負責任管控美中關係及保持開放溝通渠道的一部分，強調美國將繼續利用外交，推動美國利益和價值觀。

有美國官員說，王毅此行亦會與白宮國家安全顧問沙利文會面。美媒引述官員稱，預計會談亦觸及近日的以巴衝突及俄烏戰事，美方將促請中方採取更具建設性對策，但官員強調恢復中美軍事交流仍是美國優先事項。

李尚福被免去國防部長職務

另外，內地央視新聞聯播周二晚報道，習近平周二簽署第十四號主席令，根據中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議決定，免去李尚福國務委員及國防部長職務。李尚福已逾一個月未露面，最近一次公開露面是8月29日在北京出席第三屆中非和平安全論壇。早前被免去外交部長職務的秦剛，亦被免去國務委員職務；同時免去劉昆的財政部部長職務，任命藍佛安為財政部長。

