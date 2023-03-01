料近千人上當 最高失約百萬 騙徒冒「寧德時代」設投資騙局

內地新能源汽車電池供應商「寧德時代」的招牌，遭不法分子冒充行騙，估計山東、重慶、貴州、廣東等地有近千人被騙數萬元(人民幣，下同)至近百萬元不等，用來「投資」能夠「每日收息，到期還本」且「回報高達2日5%」的「寧德時代鋰電池」、「寧德時代專屬社會公眾股」等理財產品，最終受害者「倒錢落海」，損失慘重。

四川新媒體「紅星資本局」報道，其中一名受害者張女士(化名)表示，朋友年初介紹其投資，宣稱「這是寧德時代的投資項目，投入小回報大，每天都可以提現，還有平安財險做擔保」，而交易須下載一款名為「寧德時代」的App(圖1)。張女士遂於年初試買1.6萬元產品，見每日確有224元回報且能立即取錢，遂再投入4.9萬元，每日回報一千多元。

