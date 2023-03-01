料近千人上當 最高失約百萬 騙徒冒「寧德時代」設投資騙局

內地新能源汽車電池供應商「寧德時代」的招牌，遭不法分子冒充行騙，估計山東、重慶、貴州、廣東等地有近千人被騙數萬元(人民幣，下同)至近百萬元不等，用來「投資」能夠「每日收息，到期還本」且「回報高達2日5%」的「寧德時代鋰電池」、「寧德時代專屬社會公眾股」等理財產品，最終受害者「倒錢落海」，損失慘重。
四川新媒體「紅星資本局」報道，其中一名受害者張女士(化名)表示，朋友年初介紹其投資，宣稱「這是寧德時代的投資項目，投入小回報大，每天都可以提現，還有平安財險做擔保」，而交易須下載一款名為「寧德時代」的App(圖1)。張女士遂於年初試買1.6萬元產品，見每日確有224元回報且能立即取錢，遂再投入4.9萬元，每日回報一千多元。
投資期越短回報越高 還涉層壓式
張女士及後發現App內不斷推出新產品，投資期限越短、收益越高，還獲告知發展「下級」可獲高達25%收益，「下級」再發展下級，自己能再獲15%收益。張女士隨即起疑，停止投資，欲待所買產品到期時取回本金。然而，自上月20日起，涉事App突然無法提取金錢，聲稱有黑客入侵等，卻還繼續推出新產品，包括「投入1萬元，期限12小時，每小時能到帳120元」。加上張女士想起每次轉帳和提取回報時，對方的帳戶都是一個私人帳戶，終確定自己上當受騙。
張女士透露，加入「寧德時代」App微信投資群組的投資者估計有近千人，涉及全國多個省份，投資額最高達近百萬元，當中一名叫「楊勇波」的人自稱與寧德時代對接。還有受害者曾向平安財險查詢，證實沒有相關擔保保單。報道引述寧德時代方面回應稱，涉事「寧德時代」App並非公司產品，楊勇波亦非公司員工。目前部分來自浙江、河北及四川的受害者都已報警，其中成都市青羊區金沙派出所已以詐騙案立案處理。