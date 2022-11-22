新冠感染個案快速上升 北京再多2患者死亡

內地新冠肺炎疫情持續升溫，前日新增26,824宗本土感染及2宗本土死亡個案，死者均來自北京，為高齡長期病患者。北京今波疫情已有3人死亡，北京市疾控中心昨指出，市內疫情快速上升，正面臨發生疫情以來最複雜嚴峻防控形勢，處於最關鍵吃緊的時刻，要求疫情嚴重區域降低社會流動，倡導彈性上班、線上教學等，同時切實落實區域核酸篩查。

北京前日新增962宗感染，大部分患者來自朝陽區。新增2名死者分別來自朝陽區和大興區，其中91歲女死者曾患腦梗，導致老年癡呆，生活不能自理，上周六入院時已經昏迷，脈搏、呼吸、血壓、血氧檢測不出，臨床診斷為新冠肺炎輕症、休克、陳舊性腦梗死、阿茲海默病，經搶救後前日不治。另一名88歲男死者患有高血壓、慢性支氣管炎，亦曾患前列腺癌、腦梗，長期臥床，生活不能治理，上周六因新冠輕症入院，前日突發心律失常，搶救後因基礎病持續惡化，心源性猝死。

北京今波疫情是由上月27日京外商貿城輸入個案引起，已在北京引發養老院、地盤、學校等群組，朝陽區、通州區、昌平區等多地都出現區域傳播，其中朝陽區情況最嚴重。朝陽區政府昨指出，當地社會面仍然有隱匿傳播風險，疫情仍處於發展階段，「勢頭不減」，要求廣大朝陽群眾繼續減少流動，非必要不離開該區，並繼續加強個人防護。北京市政府則強調，朝陽區是當前疫情處置的重中之重，要求當地展開「高質量核酸篩查」，並「以快制快」，盡早發現並處置社會面感染者，同時加強社會面防控，公共場所繼續嚴格落實掃碼、測溫、查驗核酸陰性證明及戴口罩等防疫措施。

至於今波疫情的病毒株，北京市疾控中心指，是Omicron BF.7變種病毒，傳播速度快、隱匿性強，病毒傳代時間平均約2天。

