新冠感染│新冠肺炎改名 內地1月8日入境不隔離 恢復出境旅遊

國家衛健委宣布，因為內地流行的新冠肺炎Omicron變種病毒株致病力減弱，而且極少引致肺炎，所以將疫情起初命名的「新型冠狀病毒肺炎」(簡稱「新冠肺炎」)，改稱為「新型冠狀病毒感染」。至於防控措施，則在1月8日開始，由現時的「乙類甲管」方式，放寬為「乙類乙管」，入境人士不用接受核酸檢測及集中隔離外，更有序恢復民眾出境旅遊。

一間航空公司在一個國家保留一條航線，一周最多一航班

取消「五個一」 ( 一間航空公司在一個國家保留一條航線，一周最多一航班 ) 政策，乘客搭機時須戴口罩；

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新冠疫情原以「乙類甲管」方式管控疫情，即是列為乙類傳染病的新冠病毒，以甲類傳染病的方式管控，目前內地的甲類傳染病只有兩種：鼠疫及霍亂，可見當局對新冠病毒以極高規格管控。國務院聯防聯控機制今日的記者會上，國家衛健委副主任李斌解釋，內地成功抵住全球5波疫情，隨著病毒變異、接種疫苗及防控經驗累積、藥物供應、加強醫療救治等，而且Omicron已成全球流行優勢毒株，重症率和病亡率低，為調整至「乙類乙管」創造條件，是打有準備的仗，強調絕非被動的開放。

國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年在會上重申，「乙類乙管」絕不是放任不管，可能會出現新冠病毒感染病例的增加，繼而可能會引發藥品的供應不足，部分地區醫療體系或會太多求診而崩潰，甚至會引起公眾的恐慌等現象。當局已積極針對這些風險，進行有關準備以保障調整的平穩過渡。

梁萬年表示，目前由防感染轉移至醫療救治，工作目標是「保健康，防重症」，特別需要關注老年人、有基礎性疾病民眾、兒童、孕產婦等重症高風險人群的疫苗接種、個人防護和感染後的及時救治，最大限度的保障醫療需求，最大限度的減少重症和死亡。