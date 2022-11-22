新冠疫情｜胡錫進被封控在家　稱希望不會5天加5天

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進周一(21日)在社交平台透露由於自己在北京大樓的住處出現新冠肺炎患者，他由周日(20日)晚開始被封在家， 5天不能出門，對此他只能感嘆「希望不會5天加5天」，並坦承北京的疫情防控體系面臨到前所未有的壓力，但相信當局不會打沒完沒了的消耗戰，以爭取老百姓期盼的結果。

胡錫進在個人微博表示，「老胡(對自己稱呼)也封在家裡了，樓裡出了陽性。是昨晚開始封的，現在說的是封5天(希望不會5天加5天)」。北京公布的20日當天確診人數將近千人，其中266例是篩查人員，若按照過去的做法，出現1起新增病例後被集中隔離的接觸者少說也得上百人，因此這266例新增個案應該會導致3萬多人被隔離，由於集中隔離的資源實在不夠了，是以必須讓大部分人改為居家隔離。

胡錫進在個人微博表示，「老胡(對自己稱呼)也封在家裡了，樓裡出了陽性。是昨晚開始封的，現在說的是封5天(希望不會5天加5天)」。(微博)

胡錫進：北京防控體系面臨前所未有的壓力

胡錫進指，北京社區的動作還是挺快的，20日晚間封樓後到了21日下午3時30分左右，篩檢員就一一敲了大樓住戶的門。不過他也認為北京整個疫情防控體系已經面臨前所未有的壓力，畢竟精準防疫需要精準的足跡調查和對高風險人員的有效管控，另外還需要各種資源的輔助。不過，他指病毒新變種傳播太快，現在1天上千個病例很難不出現漏洞，已經超出了北京基層和社會上的實際能力。

胡錫進在發文約1小時後再發文，指無論核酸甚麼結果，他能感到北京市在全力對付這波疫情，相信當局會實事求是，以實際效果為導向，不會打沒完沒了的消耗戰，以爭取老百姓期盼的結果。