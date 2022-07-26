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中國
2022-07-26 19:30:31

新冠疫苗｜廣州居民無打針 回家開門受限制

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內地不少地方為谷針而推行特殊措施。(資料圖片)

內地不少地方為谷針而推行特殊措施。(資料圖片)

內地再被爆有特殊「谷針」措施，上海「澎湃新聞」報道，廣州白雲區石門街鴉崗村有租客投訴，當地強制使用「平安回家」App來打開所住大廈大門電子門鎖，惟自己無打新冠疫苗，被限制開門權限，每7天都要去村委會掃身份證續期一次，否則不能打開電子門鎖。

官方：門禁是村規 為動員盡快接種

該名姓袁租客表示，曾就開門權限問題向「廣州12345政務便民熱線」投訴，但對方透過短訊回覆稱，有關限制是「村規民約」，鴉崗村曾有新冠感染個案，接種新冠疫苗是最有效預防方法，為保障所有居民安全和健康，鴉崗村設相關門禁，動員居民盡快完成接種，進一步鞏固防疫屏障，若不適合接種，出示三甲醫院證明後亦可取得開門的長期權限。

村委：無這種村規 是門禁系統設定

不過，鴉崗村委出租屋管理中心工作人員表示，並無這種村規，「沒規定，就是那個系統這樣，反正設計就這樣了……現在白雲區全部村也是，就規定要用那個藍牙開(門鎖)」，又指「現在疫情，你沒打疫苗，就要更新一下驗核酸的信息」。

廣州白雲區使用「平安回家」App開電子門鎖。(互聯網) 廣州白雲區的「平安回家」App由白雲區警方推出。(互聯網)

內地多次強調，新冠疫苗接種「堅持知情、同意、自願原則」，但為了完成上級下發的「接種任務」，不少地方都曾出台限制出行、出糧等特殊谷針措施。對於今次「門禁」，有微博網民表示，「哈哈哈自願就是個笑話，不打不讓上學不讓上班，社區工作人員天天催你打」，還有網民爆料，「我們是公司強制要求打疫苗，沒問題，加強防疫，我們配合，現在已經開始調查父母有沒有打，我想不通，我爸媽都是兩三種慢性病，出了問題，你們擔得起責任嗎？」

無錫一中學：新生不帶家中四老接種證明不准報到

江蘇無錫「雪浪中學」更被爆要求中一新生新學年報到時，須帶同居於當地並年滿60歲的祖父母、外祖父母的新冠疫苗接種證明，否則不准報到。《新京報》記者今日上午致電管轄該校的無錫市濱湖區教育局，相關工作人員回應稱確有其事，已責令校方改正，強調「這個通知肯定是不合適的，不應將入學事宜與疫苗接種捆綁」。至於校方為何有此舉，該工作人員稱，「聽說是街道昨天開會布置了相關事情」。

無錫雪浪中學要求新生帶用祖父母及外祖父母的新冠疫苗接種證明報到，否則不准報到。(互聯網)

無錫雪浪中學要求新生帶用祖父母及外祖父母的新冠疫苗接種證明報到，否則不准報到。(互聯網)

《新京報》記者又致電無錫市濱湖區山水城政法和社會事業局文教科，工作人員表示，昨日的相關會議上，街道倡議60歲以上長者「應種盡種」新冠疫苗，「我們讓學校帶頭，推廣『應種盡種』，盡量完成上級布置的接種任務」。

被責令改正 校方：不強制帶接種證明 但要提供核酸證明

《北京青年報》及「沸點視頻」隨後引述雪浪中學方面指，現時已不強制新生提供60歲以上同住家屬的接種證明，只需提供核酸證明，但若新生有相關接種證明，亦建議攜帶。校方強調，有關措施是考慮到若學生同住家人都接種疫苗，學生的安全更有保障。至於為何未要求學生帶同父母疫苗接種證明，校方指，「一般學生父母都已全部接種疫苗」。

根據國家衛健委數據，截至昨日，內地共接種新冠疫苗近34.2億劑次。

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