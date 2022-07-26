新冠疫苗｜廣州居民無打針 回家開門受限制

內地再被爆有特殊「谷針」措施，上海「澎湃新聞」報道，廣州白雲區石門街鴉崗村有租客投訴，當地強制使用「平安回家」App來打開所住大廈大門電子門鎖，惟自己無打新冠疫苗，被限制開門權限，每7天都要去村委會掃身份證續期一次，否則不能打開電子門鎖。
官方：門禁是村規 為動員盡快接種
該名姓袁租客表示，曾就開門權限問題向「廣州12345政務便民熱線」投訴，但對方透過短訊回覆稱，有關限制是「村規民約」，鴉崗村曾有新冠感染個案，接種新冠疫苗是最有效預防方法，為保障所有居民安全和健康，鴉崗村設相關門禁，動員居民盡快完成接種，進一步鞏固防疫屏障，若不適合接種，出示三甲醫院證明後亦可取得開門的長期權限。
村委：無這種村規 是門禁系統設定
不過，鴉崗村委出租屋管理中心工作人員表示，並無這種村規，「沒規定，就是那個系統這樣，反正設計就這樣了……現在白雲區全部村也是，就規定要用那個藍牙開(門鎖)」，又指「現在疫情，你沒打疫苗，就要更新一下驗核酸的信息」。
內地多次強調，新冠疫苗接種「堅持知情、同意、自願原則」，但為了完成上級下發的「接種任務」，不少地方都曾出台限制出行、出糧等特殊谷針措施。對於今次「門禁」，有微博網民表示，「哈哈哈自願就是個笑話，不打不讓上學不讓上班，社區工作人員天天催你打」，還有網民爆料，「我們是公司強制要求打疫苗，沒問題，加強防疫，我們配合，現在已經開始調查父母有沒有打，我想不通，我爸媽都是兩三種慢性病，出了問題，你們擔得起責任嗎？」
無錫一中學：新生不帶家中四老接種證明不准報到
江蘇無錫「雪浪中學」更被爆要求中一新生新學年報到時，須帶同居於當地並年滿60歲的祖父母、外祖父母的新冠疫苗接種證明，否則不准報到。《新京報》記者今日上午致電管轄該校的無錫市濱湖區教育局，相關工作人員回應稱確有其事，已責令校方改正，強調「這個通知肯定是不合適的，不應將入學事宜與疫苗接種捆綁」。至於校方為何有此舉，該工作人員稱，「聽說是街道昨天開會布置了相關事情」。
《新京報》記者又致電無錫市濱湖區山水城政法和社會事業局文教科，工作人員表示，昨日的相關會議上，街道倡議60歲以上長者「應種盡種」新冠疫苗，「我們讓學校帶頭，推廣『應種盡種』，盡量完成上級布置的接種任務」。
被責令改正 校方：不強制帶接種證明 但要提供核酸證明
《北京青年報》及「沸點視頻」隨後引述雪浪中學方面指，現時已不強制新生提供60歲以上同住家屬的接種證明，只需提供核酸證明，但若新生有相關接種證明，亦建議攜帶。校方強調，有關措施是考慮到若學生同住家人都接種疫苗，學生的安全更有保障。至於為何未要求學生帶同父母疫苗接種證明，校方指，「一般學生父母都已全部接種疫苗」。
根據國家衛健委數據，截至昨日，內地共接種新冠疫苗近34.2億劑次。