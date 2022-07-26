新冠疫苗｜廣州居民無打針 回家開門受限制

內地再被爆有特殊「谷針」措施，上海「澎湃新聞」報道，廣州白雲區石門街鴉崗村有租客投訴，當地強制使用「平安回家」App來打開所住大廈大門電子門鎖，惟自己無打新冠疫苗，被限制開門權限，每7天都要去村委會掃身份證續期一次，否則不能打開電子門鎖。

官方：門禁是村規 為動員盡快接種

該名姓袁租客表示，曾就開門權限問題向「廣州12345政務便民熱線」投訴，但對方透過短訊回覆稱，有關限制是「村規民約」，鴉崗村曾有新冠感染個案，接種新冠疫苗是最有效預防方法，為保障所有居民安全和健康，鴉崗村設相關門禁，動員居民盡快完成接種，進一步鞏固防疫屏障，若不適合接種，出示三甲醫院證明後亦可取得開門的長期權限。

村委：無這種村規 是門禁系統設定

不過，鴉崗村委出租屋管理中心工作人員表示，並無這種村規，「沒規定，就是那個系統這樣，反正設計就這樣了……現在白雲區全部村也是，就規定要用那個藍牙開(門鎖)」，又指「現在疫情，你沒打疫苗，就要更新一下驗核酸的信息」。