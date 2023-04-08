新冠肺炎︱中方批世衞官員輕率否定首階段報告　否認未做到公開透明

國務院新聞辦公室今日（8日）召開新聞發布會，對世界衞生組織的官員指中國在發布新冠數據時未有做到公開透明，影響全球的溯源工作，中國疾控中心反駁，稱中方在第一階段研究過程已充分分享研究結果及數據，沒有任何隱瞞及保留。又指世衞有官員隨意發表觀點，是完全違背科學精神。

國新辦的發布會，中國疾控中心的研究員周蕾作出回應。她指，除了有關分析研究，武漢早期7.6萬個呼吸道傳染病的懷疑新冠病毒感染病例資料，以及對2018年到2020年境內採集，約3.8萬份家禽家畜樣本，還有4.1萬份野生動物樣本進行抗體或者核酸檢測，都沒有發現新冠病毒陽性。同時亦對華南海鮮市場當時的所有動物產品上下游供應鏈進行追溯調查，亦沒有發現病毒在動物中傳播的證據。又指這些研究結果當時就與世衞的國際專家團隊分享。

周又表示，新冠出現僅3年，在多種疾病溯源的研究已顯示，疫情的發現地不等於起源地。對於新冠病毒溯源，需要全世界的科學家共同研究、充分客觀地秉承科學的態度一起開展研究工作。

疾控中心主任批違背科學精神

國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵在新聞發布上批評，世衞個別官員及專家隨意發表觀點，輕率地否定世衞及中國在第一階段聯合研究報告關於新冠溯源的結果，稱是完全違背科學精神，是對各國參與前期溯源工作科學家的粗魯冒犯和不恭，是將溯源政治化的表現，中國科學界無法容忍，亦不能被全球科學界接受。

世衞總幹事譚德塞日前要求中國分享所有關於病毒起源的信息，否則所有對病毒起源的猜測都會繼續。