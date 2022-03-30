新冠肺炎｜內地向醫護獻舞成風　前線人員：感動也真麻煩(有片)

內地近日新冠疫情再度升溫，前線防疫人員的工作量及壓力再度增加。為感謝防疫人員的辛勞付出，有家長帶小孩到檢測現場在防疫人員面前唱歌跳舞，不少爭相仿傚，更掀起一陣獻舞潮，有前線人員拍片表示，感動是感動的，但是麻煩也是真的麻煩的，請求家長不要再帶孩子來跳舞。

在疫情爆發初期，有家長帶孩子到檢測現場為防疫人員大跳《聽我說謝你，因為有你……》跳舞致謝，感動不少網友，認為在艱難局勢下，鼓舞民眾齊心抗疫。然而隨著模仿的人愈來愈多，在社交媒體上可見許多在防疫人員面前跳舞的影片，早前更網傳一名身穿紅裙女子在多名防疫人員面前跳起拉丁舞，防疫人員很配合地鼓掌，有報道指，當時更有人專門拍攝。

醫生感 醫護人員淪「道具」可悲

微博「協和醫生Do先生」27日發文表示，「有時候，我真心覺得醫護人員很可悲，疫情當前，最辛苦的就是醫務工作者，不僅需要冒著風險戰鬥在一線，沒日沒夜採核酸，還要成為一些人尋求流量和新聞的『道具』。」認為真想感謝防疫人員，就好好排隊，配合工作，結束真心說聲「謝謝」就好。

微博大V「江寧婆婆」同日亦在微博指，「作為一線抗疫人員，我想說有些群眾確實是發自肺腑的想來感謝一下工作人員，小朋友唱個歌跳個舞送個奶茶啥的都見過，但是，真的，感動是感動的，但是麻煩也是真的麻煩的。」