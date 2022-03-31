新冠肺炎｜單日增近6000感染 上海大消毒一個月

上海分階段分區封控第二日，新冠肺炎感染數字再創新高，達5,982宗，包括326宗確診及5,656宗無症狀感染。上海市政府昨表示，即日起對商業大廈、公共場所、交通工具、家庭等十大重點場所，展開為期一個月的預防性消毒工作，以助遏制疫情蔓延。

內地前日新增8,655宗本土感染個案，包括1,565宗確診及7,090宗無症狀感染，其中上海個案佔近七成。在首批封控的浦東、浦南及毗鄰地區，截至昨日有910萬人完成第一輪核酸檢測，浦西「非重點區域」則有1,087萬人已做抗原檢測，均發現一定數量的檢測結果異常個案，為盡快切斷病毒傳播起重要作用。首批封控區域昨起展開第二輪核酸檢測，預定明日清晨5時解封；浦西則自明日凌晨3時起封控檢測。

與此同時，上海昨起針對辦公樓宇、建築地盤、公共場所、交通工具、家庭、農貿市場、大型商場、社區、學校和養老機構，以及垃圾收集設施，展開大規模消毒工作，例如隔離病區、病人住所要「隨時消毒」和「終末消毒」，頻繁接觸的門柄和電梯按鈕等要增加清潔消毒次數等。上海市衛健委提醒，需注意不對室外環境大規模消毒，不向空氣及人群噴灑消毒劑。

官媒：洗鼻助預防和康復

官媒《健康時報》則建議，預防感染除了戴口罩、勤洗手、保持社交距離外，還可用海鹽水或生理鹽水洗鼻，減少黏附在黏膜上的病毒。深圳市疫情防控公共衛生專家組組長、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲更稱，洗鼻是該院治療方法之一，能助陽性患者加快轉陰、康復。

台增56確診 基隆小吃店群組持續擴大

另外，台灣昨新增56宗本土確診，其中19宗屬於基隆聲色場所「小吃店」群組，群組累計68人確診。一名曾光顧基隆爆疫小吃店的大學體育老師，曾帶另外兩間大學的3名體育老師去台北一間「禮服店」(有女陪侍的高檔會所)用膳，該3名體育老師亦已確診。針對教員涉足八大娛樂場所，涉事大學均表示，待當事人完成隔離再按情況處分。隨著疫情持續擴大，全台最少18間大中小學幼稚園等受影響，需全校或涉事班級停課，或改網上授課。