新冠肺炎｜澳門即日起撤銷新冠病毒感染應變協調中心

澳門政府繼續呼籲接種新冠疫苗

當局指新冠病毒感染不再是國際關注的突發公共衛生事件，但對人類健康仍存在一定威脅，衛生局等相關部門仍將根據疫情變化，採取適當防控措施。應變協調中心提醒居民留意各項調整，欲了解最新的新冠病毒感染資訊或查詢有關傳染病內容，可瀏覽衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）或可致電衛生局傳染病查詢熱線（2870 0800），並再次呼籲居民繼續保持良好的個人和環境衛生，未接種疫苗人士應盡快接種。應變協調中心是自2020年1月起設立，直接隸屬行政長官賀一誠，負責全面規劃、指導和協調各公共及私人實體預防、控制和治療新冠病毒感染等工作。