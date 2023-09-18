新冠肺炎｜澳門即日起撤銷新冠病毒感染應變協調中心

因應全球新冠病毒的嚴重性及影響程度降低，澳門行政長官賀一誠作出批示，今日起撤銷新冠病毒感染應變協調中心。因應安排，「抗疫專頁」更名為「新型冠狀病毒感染專頁」，歸入衛生局專題網頁作恆常性管理，專頁內的新冠病毒感染個案數據維持每周更新1次，新冠疫苗接種數據維持每月更新1次，並取消公布查詢熱線統計數字。
此外，電話短訊查詢服務（63337492）和網上查詢和求助平台（https://www.ssm.gov.mo/covidq）停止運作。查詢熱線電話（28700800）恢復為衛生局傳染病熱線，為居民解答有關傳染病的問題。電郵查詢服務（[email protected]）恢復為衛生局疾病預防及控制中心電郵查詢服務。而「保障口罩供應澳門居民計劃」持續推出。
澳門政府繼續呼籲接種新冠疫苗
當局指新冠病毒感染不再是國際關注的突發公共衛生事件，但對人類健康仍存在一定威脅，衛生局等相關部門仍將根據疫情變化，採取適當防控措施。應變協調中心提醒居民留意各項調整，欲了解最新的新冠病毒感染資訊或查詢有關傳染病內容，可瀏覽衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）或可致電衛生局傳染病查詢熱線（2870 0800），並再次呼籲居民繼續保持良好的個人和環境衛生，未接種疫苗人士應盡快接種。應變協調中心是自2020年1月起設立，直接隸屬行政長官賀一誠，負責全面規劃、指導和協調各公共及私人實體預防、控制和治療新冠病毒感染等工作。