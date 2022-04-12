新冠肺炎｜知名學者郎咸平98歲母親 上海急症室苦等核酸結果4小時後離世

內地新冠肺炎單日新增本土個案繼續創新高，前日達到27,509宗，重災區上海佔26,087宗，其中無症狀患者達96%。官方通報無新增死亡病例，但疫情期間因防疫導致的意外死亡時有發生。知名經濟學家郎咸平昨日在微博表示，其患腎衰竭的98歲母親原到當地醫院覆診，但因等不及核酸檢測報告，在醫院急症室門口等候4小時後離世，他自己亦因社區封控，見不到母親最後一面，郎咸平說，希望這個悲劇不要再發生。

郎咸平昨日在微博發文表示，其母親近日離世，指「悲劇本來是可以避免的」。他指，其母親已98歲，腎臟「有一點點衰竭」，按過往診斷「只要打一針就好了」，由於上海嚴格規定必須要做核酸檢測後才能就醫，其母親在市內某間「三甲醫院」(內地醫院「三級六等」最高級別)做核酸檢測，惟等4小時都無結果，令他「深感震驚」。結果其母在醫院急症室門口等了4小時後離世。

郎咸平冀悲劇不再發生

郎咸平說，想去見母親最後一面，但由於所在社區封閉管理，「花了相當多的時間和有關部門溝通」，才允許他去醫院。由於上海封控，他截不到的士，最終未能見母親最後一面。他說，希望這個悲劇不要再發生。截至今早7時，該帖文獲2.6萬次轉發。

據公開資料顯示，郎咸平生於台灣桃園，曾在香港中文大學任金融學系教授。目前活躍於內地多個財經節目，擔任主持人、評論家，其微博有近1,700萬「粉絲」。

上海近日接連傳出因防疫導致類似的失救事件，上月23日，上海東方醫院一產科護士在家中哮喘發作送院，急症室因進行環境採樣和消毒而無法接診，最終失救離世；上月30日，上海一老人哮喘發作因錯過救治時機離世。