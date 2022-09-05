新型祈福黨出沒！誘長者掃碼付款「給菩薩」保平安

「祈福黨」都與時並進更新犯罪手法，大家都要緊貼「潮流」，提高警覺！湖北荊州石首市街頭近日出現一位「大師」擺檔，以獨特手法測試他人是「身體健康，家中平安」還是「身體不好，家有禍星」。有長者好奇上前觀看後也「測試」一下，未料被判斷為「家裡有禍降」。在周邊民眾起哄下，該名長者從大師手上「請」出一道符及「三位菩薩」來消災除禍保平安，並先後以現金和掃碼支付3,000元人民幣(下同)「表心意」，但隨後越想越覺不妥，於是報警。

「大師」用神奇測試法測健康和家宅 石首警方指，受害姓曾長者上月中經過一間醫院對面的巷口時，發現幾個人圍著一個攤檔熱烈討論。素來愛湊熱鬧的曾男走上前，只見地上鋪著一塊印有三位菩薩的布，一位五六十歲的「大師」手持一根綁著一個小鈴鐺的小竹棍，放在一名男子手掌上，稱若果棍立在手心不倒、鈴鐺不跌落地，就證明此人「有緣」，身體健康，家中平安。旁邊幾個人隨即附和，「鈴鐺掉下來就說明身體不好，家有禍星，真的靈！」 曾男見小竹棍穩穩立在男子手心，也躍躍欲試，未料幾次嘗試，小竹棍都無法立在曾男手心。「大師」及圍觀者都「呀」一聲，一臉凝重注視著曾男。「大師」隨即詢問，「你是不是身體不好？」曾男就回應稱，只是有腰腿痛。不過，「大師」慎重表示，腰腿痛只是表象，小竹棍的情況「說明你家裡有禍降」。

圍觀者比事主更急 促「大師」作法 曾男一臉茫然，圍觀者就表現得比曾男更急，稱「趕緊要大師給你破解」。曾男求「大師」破災，「大師」就將一道符交予曾男，稱只要壓在枕頭底，就可以「消除災禍」，而費用「心誠則靈，你看著辦」。曾男遂交出身上全部300元現金。 之後圍觀者又開始「幫腔」，要求「大師」看在曾男心誠份上，「不要留一手了，趕快作法請幾個菩薩都來保佑他吧」，又斥「還有甚麼法沒使出來，你大師真不地道！」曾男聽到後也對「大師」有點不滿，「大師」遂「勉為其難」施法——拿出一張紙一番操作後，用來擦曾男手掌。神奇的是，曾男手掌隨即冒煙，而「大師」就指，這是「三位菩薩都會保佑你」的現象。 圍觀者為事主決定「表心意」金額 然後又到「表心意」時間，但曾男身上已無現金。「大師」就指指菩薩旁邊的二維碼，而這時曾男才發現每位菩薩身旁都有一個二維碼。至於應該付多少錢？在曾男猶豫之際，圍觀者又幫曾男出主意，稱「掃六百六，六六大順」、「掃九百九，保佑九九」。 連同先前的300元，曾男最終總共付款3,000元。曾男拿著符回家途中，越想越覺得有問題，因為「大師」與「圍觀者」都操湖南口音，實在太巧合，而且「哪有菩薩要掃二維碼的？」曾男馬上跑回出事巷口，但一班騙子已去如黃鶴。